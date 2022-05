MÉNARD, Daniel E. "Danny"



Un homme extraordinaire nous a quittés le 4 avril 2022. Son sourire contagieux restera gravé pour toujours dans nos mémoires. Un gentleman dans l'âme, il se dévouait envers tous ceux qu'il aimait. Son altruisme et sa générosité étaient légendaires.Après un début de carrière à Ottawa avec Canada Trust, il fut fort apprécié pendant de nombreuses années à Montréal en tant que vice-président administration du Permanent Québec.Il laisse derrière lui son épouse adorée des 65 dernières années Ghislaine Marleau, ses filles Carole (Pierre Lanctôt), Renée (Michel Charpentier), ses petits-enfants Eric (Caroline), Alexandre (Karelle), Karine (Mike), Katherine (Nicolas), sa soeur Hélène, son frère Bernard, ses belles-soeurs Lucille et Denise, plusieurs neveux, nièces et amis.La famille aimerait remercier le personnel du CHSLD VIGI DDO pour leurs soins attentionnés.Un service religieux se déroulera le samedi 9 juillet 2022 à 10h30 en l'Église Saint-Thomas-d'Aquin, 413, rue Main, Hudson.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.