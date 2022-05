LALONDE, Marc



À Saint-Eustache, le 2 mai 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Marc Lalonde, conjoint de Nicole Noël.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Félix (Mylène), Sonia et Patrick, les petits-enfants Dominic, Roxanne, Jonathan, Anne, Ève, Jade et Loïc, ses soeurs Mireille et Suzanne, ses frères Robert, Serge et Jacques, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mai 2022 de 11h à 17h, suivi d'un hommage à 17h au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-Eustache pour leur soutien et les bons soins prodigués.