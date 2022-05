SHEEHAN, Douglas



À Pointe-Claire, le 28 avril 2022, à 85 ans, est décédé Douglas Sheehan, époux de feu Nicole Carbonneau et père de feu Mike. Il laisse dans le deuil sa fille Linda, neveux et nièces, parents et amis.Les visites auront lieu au4695 ST-JEANDOLLARD-DES-ORMEAUXle mercredi 18 mai de 9h30 à 11h, suivies d'un service à 11h.Inhumation aux Jardins Rideau de Dollard-des-Ormeaux à midi.