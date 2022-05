Dans l’œil du Québec inc.: un poids lourd du secteur de l’érable vendu à des étrangers

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Bernard passe entre les mains de Bain Capital

Industries Bernard, l’un des plus importants embouteilleurs et transformateurs de sirop d’érable au monde, vient d’être vendu à Valeo Foods, un distributeur irlandais de miel et d’autres produits sucrés qui appartient depuis peu à Bain Capital, de Boston. Valeo distribuait déjà des produits de Bernard au Royaume-Uni. Bernard appartenait depuis 2017 à la firme montréalaise Phoenix Partners, qui dit avoir multiplié par plus de 10 fois la valeur de son investissement dans l’entreprise de Saint-Victor, en Beauce. L’autre acteur important dans l’industrie est la Corporation des produits de l’érable, qui appartient à Rogers Sugar (Lantic) depuis 2017.

Bill Gates vend (encore) du Canadien National

Le multimilliardaire américain Bill Gates et son ex-épouse Melinda French Gates ont vendu pour environ 260 millions $ d’actions du Canadien National (CN) à la fin avril. Il lui en reste pour environ 12,1 milliards $, ce qui représente une participation d’environ 11,6 % dans le transporteur ferroviaire montréalais. À la fin de 2019, les Gates détenaient environ 14,2 % du CN.

Une firme de Vancouver avale Nomad

Redevances Nomad, une jeune entreprise montréalaise du secteur minier, a annoncé cette semaine avoir accepté une offre d’achat de 755 millions $ de Sandstorm Gold de Vancouver. Fondée en 2020 par Vincent Metcalfe et Joseph de La Plante, Nomad détient 22 redevances et « flux » sur des actifs situés dans les Amériques, en Afrique et en Australie, dont huit mines en production.

Karinne Bouchard vend du Couche-Tard

La fille d’Alain Bouchard, cofondateur d’Alimentation Couche-Tard, Karinne Bouchard, a vendu cette semaine pour près de 205 000 $ d’actions du géant des stations-service et des dépanneurs. Mme Bouchard siège au conseil d’administration de Couche-Tard depuis octobre. Auparavant, elle a occupé le poste de cheffe globale de la trésorerie au sein de l’entreprise.

Un administrateur achète du Thera

Le Britanno-Colombien Frank Holler, qui est membre du conseil de Theratechnologies depuis juin 2021, a acheté cette semaine pour un peu plus de 125 000 $ d’actions de l’entreprise pharmaceutique montréalaise. Theratechnologies a récemment annoncé qu’elle allait cesser la commercialisation en Europe de l’un de ses médicaments, le Trogarzo, utilisé dans le traitement du VIH. Le titre de l’entreprise a perdu environ 20 % à la Bourse de Toronto depuis le début de l’année.

De jolis profits pour deux patrons de CGI

Le président de CGI au Canada, Guy Vigeant, a empoché un profit de plus de 640 000 $, cette semaine, en exerçant des options d’achat d’actions de la multinationale québécoise. De son côté, Laurent Gerin, qui occupe le poste de président pour l’ouest et le sud de l’Europe, a encaissé un gain d’un peu plus de 90 000 $ de la même manière. Le titre de CGI a cédé près de 9 % depuis le début de l’année.