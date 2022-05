HUARD, Diane



À Montréal, le 5 décembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Diane Huard, fille de feu Rachel Gallagher et feu Josaphat Huard et soeur de feu Graciette Huard-Bourguignon et feu Gabrielle Huard-Fontaine.Elle laisse dans le deuil sa soeur aînée Suzanne Huard St-Pierre ainsi que ses parents et amis.Les funérailles auront lieu le jeudi 12 mai à 11h00 en la paroisse Saint-Jean-Berchmans situé au 1871, boul. Rosemont, Montréal. L'inhumation aura lieu au cimetière Repos St-François d'Assise à 13h00 à cette même date.