Des célébrités au rendez-vous à Miami

MIAMI | En cette deuxième journée d’activités au Grand Prix de Formule 1 de Miami, bon nombre de célébrités ont été aperçues dans le paddock, dont le golfeur Greg Norman, le réalisateur George Lucas, l’ex-première dame des États-Unis Michelle Obama et l’ancien champion de NASCAR Jeff Gordon.

Quant à Mario Andretti, à Emerson Fittipaldi et à Juan Pablo Montoya, qui ont en commun d’avoir fait carrière à la fois en F1 et en série IndyCar, ils ont été nommés ambassadeurs de cette première édition du GP de Miami.

D’autres anciens pilotes de F1 sont aussi présents, dont la plupart agissent comme analystes des Grands Prix. C’est le cas notamment de Jacques Villeneuve, de David Coulthard, de Mika Hakkinen et de Jenson Button.

Incidemment, Villeneuve est accompagné à Miami par sa conjointe Giulia Marra, et par le tout dernier-né de la famille, nommé Gilles.

On a également vu Felipe Massa, vice-champion du monde de F1 en 2008, et Jackie Stewart, qui, à la suite du décès du Britannique Tony Brooks plus tôt cette semaine, est maintenant, à 82 ans, dix mois et 26 jours, le doyen des pilotes victorieux en F1 devant Andretti (82 ans, deux mois et neuf jours).

D’autres vedettes attendues

La série IndyCar est également bien représentée par les pilotes Helio --Castroneves, Romain Grosjean et Simon Pagenaud.

Nous avons également fait un brin de jasette avec Jean Alesi, dont la seule victoire en F1 est survenue à Montréal, en 1995, et Guy Laliberté, l’un des cofondateurs du Cirque du Soleil et passionné de F1.

Leurs deux fils, Giuliano, pour le premier, et Kami, pour le second, ont couru ensemble en karting et en Formule 4.

Par ailleurs, d’autres vedettes sont attendues aujourd’hui et elles seront invitées à défiler sur la grille de départ, une trentaine de minutes avant que les feux rouges ne s’éteignent.

Du nombre, on annonce la présence des sœurs Serena et Venus Williams (tennis), de LeBron James et Michael Jordan (basketball), de Tom Brady et Dan Marino (football) ainsi que la légende du soccer David Beckham.