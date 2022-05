CROUSSETTE, Réjean



Au CHUS Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 29 novembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Réjean Croussette, fils de feu Hector Croussette et de feu Marie-Laure Verreault, époux de Monique Taillon, demeurant à Weedon et natif de Les Méchins, Gaspésie.Outre son épouse, M. Réjean Croussette laisse dans le deuil ses enfants: Steve Croussette (Sophie Thouin) et Barbara Croussette (Stéphane Parent), ses petits-enfants: Jennifer, Guillaume, Karolann et Alyssa, son arrière-petit-fils Octavio.Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.La famille accueillera parents et amis en présence de l'urne, au260, RUE DES ÉRABLESWEEDON, QC J0B 3J0le samedi 14 mai 2022 à compter de 12h00. Un hommage à la vie sera célébré le samedi 14 mai 2022 à 16h30 au Centre Funéraire Jacques & Fils.