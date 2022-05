LUSSIER, Normand



À Montréal, le 3 mai 2022, à l'âge de 72 ans est décédé M. Normand Lussier, époux de Mme Suzanne Lescadre Lussier, retraité du Service de Prévention des Incendies de Montréal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Julie (Jean-François Boucher) et Richard (Maude Leroux), ses petits-enfants Alexandre, Florence, Louis-Philippe, Émile et Louis, ses frères Gilles (Évêque émérite de Joliette), Marcel (feu Claudette Beaudoin) et sa soeur Pierrette (René Trottier), sa belle-soeur Diane (feu Pierre Lescadre) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie du 6700 Beaubien Est, Montréal,le vendredi 13 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 14 mai de 9h à 10h30. Les funérailles suivront à 11h en l'Église St-Fabien, 6455 De Renty, Montréal. L'inhumation se fera à 12h30 au Repos St-François D'Assise à l'arrière du complexe.