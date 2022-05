DESCENT, Marcel



À St-Télesphore, le 3 mai 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Marcel Descent, époux de feu Mme Suzanne Cuerrier, résidant à St-Télesphore.Il laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Sylvain), Dominique (Serge), David (Hélène), Michèle, feu Martin et feu Pascale, ses petits-enfants Menutan, Tshiuetin, Kuanutin, Félix, Sarah, Charlotte et leurs conjoint(e)s, ses arrière-petits-enfants Shukan, Anaïs, Ashuan, Nikun, Metanui et Stella, son frère et sa soeur Jean-Marie et feu Pierrette, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et amis.Inhumation à une date ultérieure.La famille désire remercier le personnel de la Résidence du Coin à St-Télesphore pour leurs bons soins prodigués.Sous la direction funéraire de :317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC (450) 373-3636 www.jalarin.com