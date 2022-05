Films: les mères à l’honneur

Illuminant le grand écran depuis la naissance du cinéma, les personnages de mères séduisent tantôt par leur douceur, tantôt par leur courage, leur bienveillance, leur complexité ou leur exubérance. Pour souligner de la fête des Mères, voici six films qui abordent chacun à leur manière la question de la maternité.

Mères parallèles

Photo courtoisie

Plus de 20 ans après la sortie de Tout sur ma mère, le cinéaste espagnol Pedro Almodovar revisite le thème de la maternité dans ce nouveau film qui a permis à Penélope Cruz — son actrice fétiche — de remporter le prix de la meilleure interprétation féminine à la dernière Mostra de Venise. Le film relate la rencontre entre deux femmes célibataires, tombées enceintes par accident, alors qu’elles se préparent à accoucher à l’hôpital.

► Offert sur Illico et iTunes

Poupée volée

Photo courtoisie

L’actrice et réalisatrice Maggie Gyllenhaal défait volontairement l’image de la mère parfaite dans ce drame psychologique adapté d’un roman de l’autrice italienne Elena Ferrante. Nommée aux derniers Oscars pour ce rôle, Olivia Colman incarne une professeure d’université à l’aube de la cinquantaine qui va passer ses vacances seule dans une station balnéaire en Grèce. Sa rencontre avec une jeune mère (Dakota Johnson), qui semble avoir des problèmes de couple, fera ressortir en elle de vieux sentiments de culpabilité par rapport à la façon dont elle a élevé ses propres filles.

► Offert sur Netflix

Lady Bird

Photo courtoisie

La scénariste et réalisatrice Greta Gerwig s’est inspirée de sa relation trouble avec sa mère pour écrire ce film en partie autobiographique relatant la dernière année scolaire d’une jeune fille de 17 ans (Saoirse Ronan) qui rêve de quitter le nid familial pour voler de ses propres ailes. C’est l’excellente Laurie Metcalf qui défend le rôle de cette mère aussi imparfaite qu’attachante.

► Offert sur Crave et iTunes

Mommy

Photo courtoisie

Difficile de passer à côté de ce film coup de poing de Xavier Dolan porté par la performance bouleversante d’Anne Dorval dans la peau d’une veuve monoparentale qui tente d’élever seule son adolescent TDAH impulsif et violent (Antoine Olivier Pilon). Avant de donner vie à ce personnage mémorable, Anne Dorval avait aussi incarné une mère aux prises avec un adolescent turbulent dans J’ai tué ma mère, premier film de Dolan, sorti en 2009.

► Offert sur Illico, Club illico, Crave et iTunes

Jane par Charlotte

Photo courtoisie

Dans ce documentaire, sorti en salle plus tôt cette année, la chanteuse et actrice Charlotte Gainsbourg pose un regard tendre et intime sur sa mère, Jane Birkin. Dans la caméra de Charlotte, les deux femmes abordent ensemble plusieurs sujets comme la complexité des relations mère-fille, la transmission et les difficultés de vieillir.

► Offert en location en ligne

Un vendredi dingue, dingue, dingue !

Photo courtoisie

Imaginez si une adolescente rebelle de 13 ans et sa mère très stricte pouvaient échanger leur corps (et leur vie !) l’espace d’une journée... Voilà l’idée de départ de cette populaire comédie de 2003 réunissant à l’écran Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis. Pour les cinéphiles plus nostalgiques, la version originale d’Un vendredi dingue, dingue, dingue ! (Freaky Friday), sortie en 1976 et mettant en vedette Barbara Harris et Jodie Foster, est aussi fort amusante.

► Offert sur Illico, Disney+ et iTunes