Gilles Villeneuve, 40 ans déjà: le drame à Zolder

Parti de rien, un petit gars de Berthierville a connu une fulgurante ascension qui l’a mené vers les plus grands sommets de la course automobile.

• À lire aussi: Gilles Villeneuve, 40 ans déjà: «Il y a des anniversaires qu’on veut garder... d’autres pas»

• À lire aussi: Gilles Villeneuve, 40 ans déjà: toujours présent

• À lire aussi: Confidences des Villeneuve

De la motoneige à la Formule Ford, en passant par la Formule Atlantique, Gilles Villeneuve a su déjouer tous les pronostics pour obtenir la confiance d’un certain Enzo Ferrari. On retiendra de lui qu’il a su contourner la loi intraitable du sport qui exige beaucoup d’argent avant tout.

À sa cinquième saison à temps plein en Formule 1, on lui confie enfin une Ferrari capable d’exprimer son talent hors normes et de rivaliser avec les plus grands noms de la spécialité.

/

Le début du dernier chapitre

Mais l’épisode controversé qui a marqué la fin du Grand Prix de Saint-Marin, en Italie, sera, pour bon nombre d’observateurs, le début de son dernier chapitre en F1.

Avant le baisser de rideau de la course, son coéquipier Didier Pironi lui a volé la victoire alors que la consigne d’équipe devait pourtant être respectée. Trahi par le Français, Villeneuve, qui avait cette grande qualité d’être loyal, ne l’a jamais accepté.

Dès lors, la guerre était déclarée entre les deux partenaires de la Scuderia. Ils ne se reparleront plus jamais.

Le drame se joue deux semaines plus tard, le 8 mai 1982. Il restait environ huit minutes avant la fin de la séance de qualifications quand Villeneuve a voulu boucler un dernier tour pour devancer ce même Pironi qui s’était montré plus rapide par un dixième de seconde. Mais il ne reviendra jamais au puits de ravitaillement.

Cette démarche était risquée. À cette époque, seulement deux trains de pneus étaient autorisés pour la séance de qualifications et ils se dégradaient à un rythme effarant. Il est certain que Villeneuve a voulu jouer le tout pour le tout avec son deuxième jeu de pneus. Comme seul il pouvait le faire.

Cent mètres de hauteur

Si bien qu’au premier secteur de son tour fatidique, il roulait effectivement plus vite que Pironi. Mais à l’entrée d’un virage, sa Ferrari fond sur la March de Jochen Mass. Ce dernier, expérimenté, n’avait pas cette réputation d’être imprudent.

Mais tout s’est déroulé à la vitesse de l’éclair. L’Allemand voit arriver Villeneuve dans ses rétroviseurs et se tasse du côté droit. Comble de malheur, le Québécois s’engage dans la même trajectoire. Le contact, estimé à environ 225 km/h, est inévitable. La Ferrari s’envole après l’impact, sur une distance, dit-on, de 100 mètres.

Le museau de sa monoplace touche le sol et s’ensuit une série effarante de tonneaux. La glissière de sécurité servant à protéger un talus n’a pas résisté. Les images montrent la Ferrari se rapprocher à une vitesse folle de la voiture de Mass, puis on ne la revoit qu’au moment où, désintégrée, elle s’immobilise en milieu de piste.

Photo d'archives

Le casque arraché

Quelques instants auparavant, on voit le pauvre Villeneuve éjecté de son amas de ferraille, encore attaché à son siège alors que son casque a été arraché par la brutalité du choc.

Photo d'archives

Inerte au sol, à proximité d’un filet de protection, Villeneuve est immédiatement pris en charge par des secouristes accourus sur les lieux. D’autres pilotes, témoins de la scène, s’immobilisent pour lui prêter secours.

Photo d'archives

Villeneuve est transporté par hélicoptère à l’hôpital de Louvain, en Belgique, mais le corps médical ne peut rien pour le sauver. L’enquête démontrera que Villeneuve a probablement été tué dès le choc initial avec le sol, les vertèbres cervicales brisées.

Photo d'archives

À 21 h 10, heure locale, son décès est annoncé. C’est ainsi qu’a pris fin son aventure remarquée, mais beaucoup trop courte en F1. La discipline-reine du sport automobile venait de perdre l’un des pilotes les plus flamboyants de son histoire.