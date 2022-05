Gilles Villeneuve, 40 ans déjà: toujours présent

Pour une rare fois, Joann Villeneuve n’était pas aux côtés de son époux, Gilles, quand le drame s’est joué au circuit de Zolder le 8 mai 1982.

Mais, elle avait une bonne raison de s’absenter.

« Non, j’étais retenue à Monaco pour la première communion de ma fille, Mélanie, prévue le dimanche, a-t-elle relaté dans une entrevue accordée au Journal. À l’époque, c’était un événement important et je me disais que ça n’arrivait qu’une fois dans la vie. »

« Gilles aurait certes souhaité que je sois là pour le supporter comme d’habitude, mais il avait très bien compris la situation », a-t-elle poursuivi.

Photo d'archives

Or, en 1982, les séances de qualifications, même en Europe, n’étaient pas diffusées en direct.

« Après avoir vu à la télévision le terrible accident qui a coûté la vie au pilote gallois Tom Pryce au Grand Prix d’Afrique du Sud en 1977, affirme-t-elle, je me suis toujours assurée d’être aux côtés de Gilles. Mais pas à Zolder. »

Photo d'archives

L’appel de Jody

Le téléphone a sonné ce samedi après-midi. Il ne restait que quelques minutes avant la fin de la séance de qualifications visant à déterminer la grille de départ de la course du lendemain. Au bout du fil, Jody Scheckter, l’ancien coéquipier de Villeneuve chez Ferrari, lui annonce que Gilles a fait une embardée terrifiante et qu’elle doit immédiatement se rendre en Belgique.

« Tout s’est alors arrêté, se rappelle Joann. Jody m’a confirmé que c’était très grave quoiqu’il ne voulait pas tout me dire au bout du fil. Il m’a dit de me rendre au chevet de Gilles le plus rapidement possible. »

Vers 21 h, heure locale, son décès a été confirmé.

« À mon arrivée à l’hôpital en Belgique, je savais qu’il n’y avait plus rien à faire, malgré les efforts soutenus des médecins, souligne-t-elle. J’ai été évidemment bouleversée. Je venais de perdre mon meilleur ami. »

Photo d'archives

Joann n’a pas hésité à nous accueillir dans sa résidence, en banlieue de Montréal, pour répondre à nos questions. Car elle a toujours le goût de parler de Gilles.

Comment réagit-elle en voyant encore cette attention portée à son défunt mari, 40 ans après son départ soudain ?

« Honnêtement, je ne suis pas surprise, répond-elle. Au Québec et en Italie, personne ne l’a oublié. Gilles est resté présent même 40 ans plus tard. Je m’en suis rendu compte quand, il y a quelques années, mon fils, Jacques, a fait un tour de piste à

Montréal au volant de la Ferrari que Gilles a pilotée en 1978. »

Photo d'archives

« Quand j’ai vu les commissaires du circuit vouloir se faire photographier et tous ces encouragements du public, j’ai encore plus réalisé l’impact qu’il a eu. Les plus jeunes ne l’ont pas vu courir, mais ils savent qui est Gilles Villeneuve. »

« Pour ces jeunes, il est une inspiration. Ils sont conscients des efforts que Gilles a menés pour se rendre aussi loin. Parti de rien, il a réalisé son rêve de rouler en F1. »

Dans tous ses états

Joann a été un témoin privilégié des événements qui ont marqué le Grand Prix de Saint-Marin (Imola) disputé deux semaines avant l’accident fatal. Le comportement de son coéquipier Didier Pironi, qui n’a pas voulu respecter la consigne de rester derrière Villeneuve jusqu’à la conclusion de l’épreuve, avait grandement choqué ce dernier.

Photo Chantal Poirier

« Il pensait qu’il était son ami, raconte-t-elle. Dès lors, ils ne se sont plus jamais parlé. Gilles avait cette qualité d’être loyal. Il l’avait montré quand, en 1979, il a accepté de se ranger derrière Jody Scheckter qui allait devenir champion du monde cette année-là. »

« Gilles était dans tous états non sans raison. Il s’est senti trahi. Quand chaque personne vit une trahison [non le mot n’est pas trop fort, dit-elle], ça entraîne la colère et des émotions profondes. »

« J’étais sa confidente. En moi, il avait trouvé du réconfort. Il n’était pas en colère contre moi, mais contre la situation. »

Pour plusieurs, cet épisode houleux a signifié le début de la fin d’un parcours fulgurant, mais beaucoup trop court pour le pilote québécois en F1. C’est comme si Gilles ne pouvait plus accepter de voir Pironi le devancer comme c’est arrivé à Zolder en qualifications.

Questions en rafale

Joann, viviez-vous dans la crainte d’un autre gros accident, comme celui à Imola, en 1980, dont Gilles s’était sorti miraculeusement indemne ?

« Il y a deux façons de voir les choses. À son époque, des pilotes perdaient la vie chaque année. Outre Pryce, Patrick Depailler, Elio de Angelis et Ronnie Peterson, notamment, sont morts quand Gilles était là. Je me suis toujours dit que cette possibilité existait. Mais tu ne peux vivre continuellement dans l’angoisse. Gilles était conscient du danger, mais il n’en parlait pas. Il savait toutefois que les voitures étaient très dangereuses et que le risque zéro n’existait pas. »

Quel était l’avenir de Gilles chez Ferrari ?

« Il avait un contrat pour 1983, mais, c’est vrai qu’il a pensé quitter Ferrari, surtout après les événements à Saint-Marin deux semaines plus tôt. On ne saura jamais ce qu’il aurait fait la saison suivante. »

Comment a été votre première rencontre avec Enzo Ferrari ?

« Impressionnante, vous vous en doutez bien. Enzo était un personnage fascinant qui imposait un grand respect. J’ai rapidement réalisé qu’il aimait Gilles profondément. Et je ne savais pas qu’il parlait français. »

Gilles serait-il fier de son fils Jacques ?

« C’est certain. Gilles m’a déjà dit qu’il caressait ce rêve de participer aux 24 Heures du Mans avec son fils. Ils auraient formé une équipe redoutable. »

Jacques a baptisé son cinquième garçon en le prénommant Gilles. Qu’en pensez-vous ?

« Personnellement, je n’aurais pas fait ça à un enfant, de l’appeler Gilles. Imaginez les attentes et la pression envers lui. Mais ce n’était pas à moi de choisir ce prénom. Sincèrement, c’est lourd à porter. D’ailleurs, Jacques n’était pas le prénom que je voulais donner à mon fils [elle souhaitait plutôt le baptiser Charles]. Mais c’est mon mari qui a eu le dernier mot. »

– Propos recueillis par Louis Butcher