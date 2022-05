Il n’y a pas que le hockey

Le deuil national dans lequel la mort de Guy Lafleur a plongé le Québec a démontré à quel point le hockey fut important pour nous.

Mais l’est-il encore autant ? Je ne crois pas.

Faut-il qu’il le redevienne à tout prix ? Qu’on déploie des efforts particuliers, comme nation, afin que davantage des nôtres évoluent dans la LNH ou aux Olympiques ? Ce qui contribuerait à lui redonner sa place d’antan ? Je ne suis pas convaincu.

Or, ce fut la prémisse plus ou moins explicite du Comité québécois sur le développement du hockey, qui a remis son rapport jeudi.

Incontournable

« Malgré sa portée majeure, son histoire et ses opportunités, le hockey n’est plus un incontournable pour les familles actives du Québec », constate le comité présidé par Marc Denis.

Est-ce vraiment dramatique ? Le drame, le vrai, n’est-il pas que les jeunes sont de plus en plus inactifs ? En raison des écrans, des jeux vidéo sédentaires ; des transports motorisés que nous, parents, leur faisons faire. S’ajoutent à cela les mauvaises habitudes alimentaires...

Leur « condition physique, en particulier le VO2max, subit des répercussions négatives puisque nous voyons sa valeur diminuer à chaque année », comme je le lisais dans un mémoire universitaire, hier. Ce serait pire dans les milieux socioéconomiques défavorisés.

Patinoires

Curieusement, le rapport n’aborde pas ce grave phénomène. Plusieurs des recommandations toutefois permettraient de le contrer.

S’assurer que tous les Québécois s’initient, à l’école, au patin sur glace, ce serait formidable.

Installer des patinoires « dans tous les villages et villes du Québec », aussi. Même si c’est pas mal déjà le cas. Le Comité précise que celles-ci devraient « si nécessaire » être « couvertes et réfrigérées ». Changements climatiques obligent.

Identité

De faire du hockey une sorte de marqueur de l’identité, comme le souhaite le gouvernement Legault, est tout à fait légitime.

Mais il coûte cher, comme le rapport le démontre. Et sa ligue professionnelle principale, la LNH, est devenue une industrie sans âme. (Qui au surplus lève le nez scandaleusement sur Québec.)

Le hockey est intimement lié à notre saison emblématique, notre « pays », l’hiver. Taquiner la rondelle dehors au froid, avec des personnes réunies par hasard, sans trop compter les points, c’est la quintessence de ce sport. Et la manière de développer à son égard, dans le plaisir, une passion durable.

Toutefois, bien d’autres sports pourraient permettre aux jeunes d’améliorer leur VO2max dans le plaisir, en profitant de la saison froide. Le patin de vitesse. La raquette, randonnée et course. Le ski de fond (classique et patin), etc.

Le Québec ne doit-il pas aussi se donner les moyens de développer d’autres Charles Hamelin ; d’autres Pierre et Alex Harvey ?

Par ailleurs, certains de ces sports peuvent aussi être des moyens de transport actifs dans des villes ou villages qui devraient avoir l’intelligence – avec un coup de pouce de Québec ? – de créer des « environnements favorables ».

Maintenant que le cas du hockey a été scruté, un autre comité s’impose, portant sur le développement de tous les sports d’hiver, que nous devrions travailler collectivement à hisser, le plus vite possible, au rang glorieux de « nationaux ».

