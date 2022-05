Incendie suspect sur la Côte-Nord

La dépouille d’un individu a été retrouvée dans les décombres d’une maison ravagée par un incendie considéré comme suspect, vendredi soir, à Colombier.

Le feu s’est déclaré vers 18h30, dans une résidence de la rue principale située dans cette petite municipalité de la Haute-Côte-Nord, explique Béatrice Dorsainville, de la Sûreté du Québec (SQ).

À l’arrivée des pompiers sur place, la demeure était déjà complètement embrasée. C’est seulement lorsque les flammes ont été éteintes que ces derniers ont découvert un corps dans les décombres.

Impossible pour le moment de l’identifier, en raison de la gravité des brûlures. Une autopsie et des analyses seront réalisées sur la victime pour connaître son identité et les causes de sa mort.

L’unité des crimes majeurs de la SQ a été assignée à l’enquête dans ce dossier. Deux techniciens en scène d’incendie du service d’identité judiciaire se sont aussi rendus sur place pour établir la cause du brasier qui est considéré comme suspect.

Une autre enquête

Deux heures plus tôt, c’est à Baie-Comeau que les services de sécurité incendie ont dû intervenir. Un brasier qui a complètement détruit une maison sur la rue Pottier s’est répandu à trois autres résidences avoisinantes.

Heureusement, on ne déplore dans ce cas-ci aucun individu blessé par les flammes.

Deux enquêteurs de la Sûreté du Québec ont toutefois été appelés à se rendre sur les lieux pour analyser la scène puisque cet incendie est aussi considéré comme suspect.