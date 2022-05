La CAQ souhaite un REM de l'Est allongé dans Lanaudière

Le premier ministre Legault aimerait voir le REM de l’est allongé jusqu’à la région de Lanaudière.

De passage dans cette région, François Legault a mentionné en conférence de presse que son équipe allait évalué l'option de prolonger le REM de l'Est puisque selon lui le train de l'Est n'est pas la meilleure option pour les résidents de Lanaudière.

«Je sais que ce n'est pas l'idéal le train de l'Est en raison des horaires, il n'y a pas beaucoup de fréquences, c'est long. Il nous faut un nouveau projet et de prolonger le REM de l'Est dans Lanaudière. Moi je trouve que c'est un très beau projet et ça va être regardé», mentionne le premier ministre.

Le premier ministre a ajouté qu’il souhaitait avoir un modèle de transport électrique comme le REM desservir cette région.

Cette proposition sera regardée par l’Autorité régionale de transport métropolitain et par le ministère des Transports