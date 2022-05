La détresse s’accentue chez les Québécois

Plus de 500 000 Québécois ont appelé la ligne d’aide en santé mentale Info-Social 811 l’an dernier, en hausse de 50 % depuis le début de la pandémie.

« Ça nous confronte au fait que les demandes sont grandissantes et qu’on n’a pas suffisamment de services », remarque la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier, devant la hausse des appels à l’aide à ce service téléphonique gouvernemental.

Contrairement à la ligne Info-Santé, qui permet de parler à une infirmière, la ligne Info-Social met les Québécois en contact avec un professionnel en intervention psychosociale. Elle s’adresse aux personnes souffrant d’anxiété, vivant un deuil ou s’inquiétant pour un proche avec des problèmes de comportement, par exemple.

L’an dernier, plus de 500 000 Québécois ont composé le 811 pour joindre un intervenant à Info-Social, selon des données publiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), à la suite d’une demande d’accès à l’information.

C’est 50 % de plus qu’en 2019, où environ 335 000 personnes avaient appelé le service.

Près du double

À Montréal et à Québec, les appels ont quant à eux presque doublé de 2019 à 2021. Toutes les régions du Québec ont connu une hausse des appels pour la même période.

Pour répondre à cette hausse fulgurante, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a presque triplé le nombre d’employés.

Il est passé de 11,9 postes dits équivalents à temps complet (ETC) en 2019, à 29,5 postes ETC actuellement.

Le service reçoit en moyenne 200 appels par jour.

« Nous observons que la majorité des appels sont plus longs et plus complexes qu’avant la pandémie et nécessitent plus de démarches afin d’assurer la continuité des services », répond par courriel le porte-parole Mathieu Boivin, la demande d’entrevue du Journal ayant été refusée.

Souvent, les appels ne touchent pas qu’un seul individu, mais toute une famille, poursuit-il.

Plus de détresse

« On n’est pas surpris [...] Il y a le stress causé par la pandémie, l’augmentation de la détresse, mais également que ce soit difficile d’avoir accès à des services en santé mentale [auprès d’un psychologue] autant au public qu’au privé », poursuit la Dre Beaulieu-Pelletier.

Elle voit néanmoins d’un bon œil que davantage de personnes vont chercher de l’aide, y voyant le résultat des efforts pour encourager les gens à consulter s’ils en ressentent le besoin.

« Au moins, c’est une porte pour recevoir un certain soutien [d’appeler au 811], mais que fait-on avec quelqu’un qui a besoin d’être suivi davantage ? » s’interroge la psychologue.

Appels à la ligne info-social

Toute la province

2021 : 505 515

505 515 2020 : 470 098

470 098 2019 : 335 885

Montréal

2021 : 110 471

110 471 2020 : 112 556

112 556 2019 : 55 973

Capitale-nationale

2021 : 60 781

60 781 2020 : 52 100

52 100 2019 : 31 285