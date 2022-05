Le CF Montréal s'impose face Orlando City et signe un record

Les joueurs du CF Montréal ont montré tout leur talent offensif pour vaincre l’Orlando City SC 4 à 1, samedi après-midi au Stade Saputo, établissant au passage une marque d’équipe de matchs sans défaite en Major League Soccer (MLS).

La précédente séquence record du Bleu-Blanc-Noir de six rencontres avait été établie en 2016 et en 2021. Les hommes de Wilfried Nancy sont sur une lancée phénoménale avec cinq victoires et deux matchs nuls à leurs sept dernières sorties, ce qui leur a aussi permis de grimper au troisième rang dans l’Association de l’Est.

L’Étoile du Nord, la cloche géante qui accompagne les buts du CF Montréal, a fait vibrer les partisans pendant toute la rencontre. Les favoris de la foule ont marqué deux fois dans les 10 dernières minutes pour confirmer leur gain.

Joaquin Torres et Zachary Brault-Guillard se sont rendu la pareille en combinant leurs efforts sur ces deux séquences. Le but du défenseur québécois a été le plus beau de la rencontre, quand sa frappe excentrée a touché le petit filet à la droite de Pedro Gallese, d’un tir aussi vif que précis.

Le premier de Waterman

En première mi-temps, Joel Waterman a ouvert son compteur avec le Club de Foot en marquant sur un coup de pied de coin. L’arrière central était en position de hors-jeu au moment de tirer, mais la reprise vidéo a montré que c’est le joueur d’Orlando Benji Michel qui lui avait remis le ballon, ce qui a annulé toute contestation.

Cette saison, personne n’a plus de buts dans l’équipe que le milieu de terrain Djordje Mihailovic, qui en a ajouté un cinquième à la 52e minute de jeu.

Le CF Montréal a dirigé pas moins de 20 frappes vers la cage de Gallese, dont 10 cadrées.

Piette parmi les partants

En l’absence de Victor Wanyama et d’Ismaël Koné, indisponibles pour accumulation de cartons, Nancy avait aligné en milieu de terrain Mathieu Choinière et Samuel Piette, qui amorçaient tous deux un match pour la première fois depuis leur retour de blessure. Il s’agissait d’un 112e départ en MLS pour ce dernier, qui a rejoint Patrice Bernier au troisième rang de l’histoire du club à ce chapitre.

Montréal disputera ses deux prochains duels sur la route, à commencer par un rendez-vous avec le Charlotte FC, samedi prochain.