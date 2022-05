Les vrais noms

Aimeriez-vous être deux personnes à la fois ? Vous pourriez avoir un nom privé et un nom public comme l’ont fait et le font encore de nombreuses stars de la scène ou du cinéma. Vous saviez que Marion Mitch Morrison n’était nul autre que John Wayne ? Je sais que vous aimez la voix de Patrick Benguigui lorsqu’il vous chante Qui a le droit ?. Parce que Benguigui, c’est Bruel. Comme, dans la vraie vie, Patrick Normand s’appelle Yvon Éthier, Dominique Michel est Aimée Sylvestre et que Paul-Alain Leclerc c’est Julien Clerc.

J’admets. On peut comprendre que Norma-Jean Mortenson ait trouvé plus sexy de devenir Marylin Monroe tout comme Stephani-Joannie-Angelina Germotta a décidé que Lady Gaga, c’était plus facile à retenir. Que dire de Sophie Marceau dont le vrai nom est Sophie Maupu. Dans le même sens, Gordon Matthew Sumner a choisi de simplifier les choses et il s’appelle Sting. Allen Stewart Konigsberg en avait probablement assez d’épeler et il a opté et adopté le nom de Woody Allen.

ET MADO

Donald Bourgeois, le p’tit gars de Jonquière a choisi son nom de vedette après avoir été acrobate en empruntant celui du grand peintre. Il a choisi un joli nom : Donald Lautrec. Denis Laplante, lui, est devenu Joël Denis comme Louise Belhumeur est, depuis longtemps, Louise Forestier. Garou s’appelle Pierre Garand alors qu’Annie Brocoli est Annie Grenier. Boom Desjardins, c’est Daniel Desjardins. Stefie Shock est tout simplement Stéphane Caron. Ima est Marie-Andrée Bergeron et France D’Amour est France Rochon.

Irez-vous voir le spectacle de Lara Crokaert ? C’est Lara Fabian. Je gage que, comme moi, vous adorez les chansons de Reginald Dwight... c’est Elton John.

Avez-vous déjà vu le spectacle de la drag queen Mado Lamotte ? C’était Luc Provost.

DANS LE TAS

À leur dernier match de la saison contre la Floride et en mémoire de Guy Lafleur, le Canadien a compté 10 buts. Ça va être laid au décès de Wayne Gretzky.

Je suis allé voir le film Norbourg. Je tenais mon popcorn d’une main et mon portefeuille de l’autre.

Donc, Moderna a eu la piqûre pour le Québec.

L’art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon.

Suggestion pour combattre l’alcool à vélo. À la première offense, on t’enlève une pédale.

Sur Facebook : « J’ai décidé de mettre Facebook de côté pour me consacrer à ma famille. Je reviens dans 5 minutes. »

Au Cirque du Soleil, il y a maintenant un contorsionniste capable de se parler dans le dos.

Martin St-Louis prône un rapprochement de ses joueurs. Huit par kart peut-être ?

