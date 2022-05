L’improbable parc national de la Yamaska

N’eût été la construction du barrage Savage Mills sur la Yamaska Nord, dans les années 70, pour créer le réservoir Choinière, le parc national de la Yamaska n’existerait pas.

Ayant pour but d’assurer l’approvisionnement en eau de la ville de Granby, l’aménagement a nécessité un chantier d’une telle ampleur qu’on a alors surnommé le barrage le petit Manic 3. Ce qui n’était pas prévu, c’est que le réservoir et la forêt qui l’entoure forment ensuite un parc national, chose faite depuis 1983.

Même si ce parc national près de Granby n’était pas destiné à en être un, il demeure surprenant qu’il ne soit pas plus connu. Et pourtant... On pédale sous les arbres. On marche tantôt dans une pinède tantôt dans une érablière. On pagaie à notre rythme sur le vaste réservoir Choinière, le cœur du parc.

Le tour en vélo

Il y a plusieurs façons d’explorer ce territoire dans les basses terres des Appalaches, à commencer par emprunter le sentier Le Grand-Tour en vélo. Comme son nom l’indique, le circuit fait le tour du réservoir Choinière, longeant les rives puis traversant champs et boisés. Distance : 19 kilomètres.

On retrouve plusieurs haltes ici et là. Le parcours est relié à un vaste réseau cyclable dont la piste La Campagnarde.

Sentiers en boucle

Un des attraits du parc, ce sont ses sentiers en boucle accessibles à la majorité des marcheurs. Le plus court, La Rivière, est même carrossable avec une poussette à grosses roues. La petite balade dans une pinède aboutit sur la rivière Yamaska Nord, près du barrage. Durée : une heure.

Si vous avez un sentier à prendre avec des jeunes enfants, c’est celui-là. D’autres sentiers classés chacun « facile » par la Sépaq sont plutôt destinés aux marcheurs adultes ou peut-être aux grands enfants habitués à la randonnée.

C’est le cas, entre autres, du sentier La Forestière, passant des feuillus aux conifères. Durée : deux heures.

Sur l’eau

Autre attrait indéniable du parc : la facilité d’accès au réservoir Choinière, grâce à une grande variété de petites embarcations à louer.

Balade tranquille en pédalo, exploration en kayak ou essai d’une planche à pagaie. Il y en a vraiment pour tout le monde.

LE PARC NATIONAL DE LA YAMASKA

Sentiers : 10 km

10 km Chiens : autorisés en laisse sur les sentiers La Rivière et La Forestière

autorisés en laisse sur les sentiers La Rivière et La Forestière Droit d’accès (réservation en ligne) : 9 $ par adulte, gratuit pour les enfants de 17 ans et moins

9 $ par adulte, gratuit pour les enfants de 17 ans et moins Location : canot, kayak, pédalo, planche à pagaie

canot, kayak, pédalo, planche à pagaie Parc évolutif Motion (sur réservation) : structure pour exercices d’habileté

