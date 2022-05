SAQ: le Baileys au sommet du palmarès

Un petit café Baileys ? La crème irlandaise d’un format de 1,14 litre a été le chouchou des Québécois durant la deuxième année de la pandémie et elle est parvenue à détrôner le vin blanc Kim Crawford.

Ces derniers jours, la Société des alcools du Québec (SAQ) a dévoilé à l’étude des crédits budgétaires le top 50 de ses produits les plus populaires en 2021-2022. Ce classement est composé de 27 vins, 22 spiritueux et un champagne.

Certains produits y figurent toutefois à plusieurs reprises en raison des différents formats de bouteilles offerts. Il tient également compte des bouteilles qui ont été vendues à travers le réseau des grossistes-épiciers.

C’est la première fois en quatre ans que ce n’est pas le sauvignon blanc de Kim Crawford qui occupe la première marche du podium. Ce vin de Nouvelle-Zélande s’est classé en 2e position. Il demeure tout de même le produit vinicole le plus recherché par les consommateurs québécois.

Au 3e et 4e rang, on retrouve le rhum épicé Captain Morgan (1,14 litre), dont le prix est passé de 40,50 $ à 41,25 $ en 2021, suivi de la vodka Smirnoff No.21, qui a aussi grimpé de 0,75 $, pour atteindre 36,75 $.

Un champagne dans le top 10

Luc Dupont, spécialiste en marketing

Selon le professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste en marketing Luc Dupont, l’engouement pour ces spiritueux s’explique notamment par les nombreuses campagnes publicitaires durant la pandémie.

« On parle quand même de certains classiques », a avancé au Journal M. Dupont. « Cela nous rappelle que l’univers de l’alcool de façon générale n’a jamais été aussi compétitif », a-t-il ajouté.

Ce dernier est d’avis qu’en raison des changements dans les habitudes de consommation – les gens recherchent des produits moins sucrés –, des compagnies doivent mettre les bouchées doubles pour rester au sommet.

Le top 5 des produits les plus appréciés a été complété avec le vin rosé bio Pive Gris. Il était en septième position du palmarès en 2020-2021.

Du côté du rouge, le vin le plus vendu a été le Liano, qui a toutefois reculé de deux places en l’espace d’un an.

Par ailleurs, le champagne Veuve Clicquot a fait son entrée dans le top 10 des meilleurs vendeurs à la SAQ. Visiblement, la hausse de prix de 2,50 $ pour ce p roduit n’a pas freiné l’engouement. Le prix d’une bouteille est de 76,25 $.

Les absents

Pour les produits québécois, même s’ils ont été propulsés pendant la pandémie, aucun vin ou spiritueux avec la mention Origine Québec ou Préparé au Québec ne se retrouve dans les 50 meilleurs vendeurs.

Une dizaine de produits avec le logo « embouteillé au Québec », comme le Coureur des Bois et le Romeo’s Gin, sont toutefois parvenus à se tailler une place.

En raison, entre autres, de l’explosion des frais de transport maritime, rappelons que la SAQ a majoré à trois reprises ses prix, l’an dernier. Seulement cinq produits du top 50 ne coûtent pas plus cher, aujourd’hui.

Ces prochaines semaines, la société d’État prévoit augmenter de nouveau les prix pour certains vins et spiritueux.

À titre de comparaison, la SAQ affirme que « près de 70 % des vins et 80 % des spiritueux et produits célébrations vendus [...] le sont à des prix égaux ou inférieurs » à ceux de l’Ontario.

Les 10 meilleurs vendeurs à la SAQ

Avec la fermeture des restaurants, l’an dernier, durant plusieurs semaines, la SAQ a continué de faire des affaires d’or. Voici les 10 produits les plus vendus en termes de dollars par la société d’État pour l’exercice 2021-2022, clos à la fin mars.

1. Baileys l’Originale (1,14 L), 40,75 $

2. Vin Kim Crawford, sauvignon blanc, 20,15 $

3. Rhum épicé Captain Morgan (1,14 L), 41,25 $

4. Vodka Smirnoff No.21 (1,14 L), 36,75 $

5. Vin rosé bio Pive Gris, 16,40 $

6. Liano Sangio./Cab-Sauv. Umberto Cesari Rubicone, 27,35 $

7. Carpineto Dogajolo Toscana, 16,90 $

8. Les Jamelles Sauvignon Blanc Pays d’Oc, 13,60 $

9. Le Bonheur Chardonnay Simonsberg-Stellenbosch, 16 $

10. Veuve Clicquot Ponsardin Brut, 76,25 $

♦ Notes : Ce palmarès de la SAQ est en fonction des produits qui ont rapporté le plus de dollars à la société d’État. Ce tableau ne tient pas compte du nombre de litres vendus. Il s’agit des vins et des spiritueux disponibles à la SAQ et à travers le réseau des grossistes-épiciers.

Source : SAQ