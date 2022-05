Tournoi pee-wee: le tour du chapeau signé par la famille Sévigny

Il y a eu Mathieu en 2010, Vincent en 2012 ainsi qu’en 2013, puis Olivier cette année.

À défaut d’avoir pu participer au Tournoi pee-wee dans son enfance et d’en avoir marqué un, Pierre Sévigny peut se targuer d’avoir réussi un tour du chapeau à sa manière, en voyant trois fils prendre part à l’événement.

Car trois frères au Tournoi, ce n’est pas inédit – les Gretzky ont notamment été quatre à y jouer –, mais ça relève tout de même de l’exploit.

Épinglettes et trophée

Le benjamin des Sévigny étant pas mal plus jeune que ses deux frères, il n’a pas vraiment le souvenir de les avoir vus dans l’uniforme des petits Remparts et des petits Nordiques.

Mais Olivier, qui portait les couleurs du Blizzard du Séminaire Saint-François dans la catégorie AA Élites, a entendu pas mal d’histoires de pee-wee en grandissant.

Surtout que ses frères y ont connu de longues semaines. Mathieu a été champion en 2010, récoltant au passage 12 points en six matchs, et Vincent, finaliste trois ans plus tard.

Les deux ont par la suite évolué dans la LHJMQ. Vincent, défenseur comme son petit frère, y est d’ailleurs encore, lui qui joue pour les Sea Dogs de Saint-Jean.

« Il a vu les épinglettes de ses frères, leurs trophées, leurs photos... [Samedi], il se promenait lui aussi avec sa valise d’épinglettes. Il était vraiment content de participer à son tour », a commenté Pierre Sévigny, rencontré au cours du match de son cadet.

Pas de punition !

Et l’ancien de la LNH – qui a notamment joué 75 parties avec le Canadien – était aussi heureux d’y retourner, sept ans plus tard.

Sévigny y était purement dans un rôle de papa. Car s’il entraîne lui aussi, il se réjouit que son fils puisse entendre « d’autres voix » que la sienne.

Mais tout de même, il y est allé d’un conseil avant la rencontre.

« J’ai dit à Olivier de ne pas prendre de pénalité. Tu ne dois pas être celui qui cause la défaite ! » a raconté celui qui a passé plusieurs minutes au banc des punitions dans sa carrière.

Le Blizzard s’est finalement incliné 3 à 0 devant l’Armada de Blainville-Boisbriand... mais le jeune défenseur a bien écouté son père.