Un objet incendiaire trouvé dans le bâtiment d'une agence de presse russe à Berlin

Un objet incendiaire a été trouvé dans un immeuble berlinois abritant une agence de presse russe, pour un motif encore inconnu, rapporte samedi la police de Berlin.

L'objet a été découvert vendredi en fin d'après-midi dans un immeuble du quartier berlinois de Steglitz «qui abrite également la succursale d'une agence de presse russe» - l'agence d'État Ria Novosti -, selon un communiqué de la police.

Les forces de l'ordre ont trouvé l'objet suspect «dans le puits de lumière devant la fenêtre d'une cave de stockage» de l'immeuble et l'ont identifié comme «un engin incendiaire», selon le communiqué.

Les forces de police avaient été appelées sur place après qu'une bouteille de bière vide ait été jetée par des inconnus sur la façade de l'immeuble.

L'objet qui pouvait présenter une menace pour les résidents a été détruit sur place par la police criminelle.

«Le danger réel et la motivation possible du crime font l'objet d'enquêtes approfondies en cours» par le département de la sécurité de l'État au sein de la police et le Parquet de la capitale allemande, conclut le communiqué.

En matinée, l'agence Ria Novosti a été plus affirmative sur son compte Telegram, indiquant qu'«une possible attaque terroriste contre des journalistes russes et leurs familles a été déjouée à Berlin», citant comme source l'ambassade de Russie en Allemagne.

Ces faits interviennent à l'approche de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale qui provoque des tensions à Berlin pendant que se poursuit la guerre d'agression russe en Ukraine.

Les services allemands du renseignement intérieur (Verfassungsschutz) s'attendent à des actions prorusses à l'échelle nationale le 9 mai, en particulier dans la capitale.

La Russie commémore traditionnellement le 9 mai la victoire de l'armée soviétique sur l'Allemagne hitlérienne.