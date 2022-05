Un peu de modestie, Monsieur Émond

Charles Emond, le grand patron de la Caisse de dépôt et placement, a du « front » à la hauteur de sa plantureuse rémunération de 6,27 millions de dollars en 2021, soit 120 577 $ par semaine. En une semaine de travail, Emond gagnait ainsi plus de deux fois le salaire annuel moyen (57 473 $) des travailleurs québécois.

Comme le soulignait Thomas Mulcair dans Le Journal hier, Charles Emond s’est permis cette semaine de servir un camouflet à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en indiquant qu’elle avait changé son fusil d’épaule dans le controversé dossier du REM de l’Est alors qu’elle était, dit-il, précédemment ravie.

Comme on sait, la Caisse de dépôt et placement du Québec a perdu ledit dossier du REM de l’Est, le gouvernement du Québec, avec l’appui de Valérie Plante, ayant décidé de le prendre en charge.

Du haut de son poste, Charles Emond s’est également permis d’avertir le gouvernement Legault qu’il n’avait pas le droit de se servir de l’appellation « REM de l’Est », celle-ci étant une marque déposée de la Caisse de dépôt. Ah bon ! Une menace de poursuite avec ça ?

UN FONDS PUBLIC

Charles Emond a beau gagner 30 fois la rémunération du premier ministre François Legault, ou plus d’argent à lui seul que la rémunération totale de 5,3 millions de dollars versée aux 29 membres réunis du Conseil des ministres, je lui rappelle qu’il est à la « solde » d’une société d’État du gouvernement du Québec.

La Caisse n’est pas un fonds privé.

De plus, il a intérêt à se rappeler qu’il doit sa prestigieuse « job » au premier ministre François Legault, lui-même. C’est en effet M. Legault qui l’a choisi alors que le comité de sélection du conseil d’administration de la Caisse souhaitait nommer un autre candidat au poste de président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec pour remplacer Michael Sabia.

PAS DE QUOI SE PÉTER LES BRETELLES

Que le ministre des Finances, l’ex-banquier Eric Girard, ou le ministre de l’Économie et de l’Innovation, l’ancien homme d’affaires Pierre Fitzgibbon, ou même le premier ministre François Legault trouvent normal de verser annuellement des millions de dollars en primes de rendement aux hauts dirigeants de la Caisse, ces derniers auraient grandement intérêt à faire preuve d’humilité. Et surtout, de ne pas croire qu’ils sont indispensables et irremplaçables.

Quand on gère des portefeuilles, on est carrément tributaires de l’évolution des marchés, à la hausse comme à la baisse.

Charles Emond et son équipe de gestionnaires de portefeuilles ont rapporté en 2021 un rendement de 13,5 %, la meilleure performance de la Caisse des 10 dernières années.

Bravo ! Mais il n’y a pas de quoi se péter les bretelles. Après tout, il s’agit d’un rendement légèrement inférieur au rendement médian (13,83 %) des gestionnaires de portefeuilles diversifiés des caisses de retraite répertoriés par le groupe LifeWorks.

Et avec un « simpliste » portefeuille diversifié de trois fonds indiciels cotés à la Bourse de Toronto, soit 35 % dans les obligations (indice FTSE Canada univers), 32,5 % dans les actions canadiennes (indice S&P/TSX) et 32,5 % dans les actions mondiales (indice MSCI monde), un petit investisseur obtenait 14 % de rendement en 2021.

LES DÉPOSANTS DE LA CAISSE

Les 420 milliards de dollars d’actif net de la Caisse appartiennent à nous, Québécoises et Québécois, soit par l’entremise de nos régimes de retraite si on travaille dans la fonction publique ou la fonction parapublique, de nos contributions au Régime des rentes du Québec, du ministère des Finances, etc.

Sur les 46 déposants de la Caisse, voici les huit principaux :

Fonds d’amortissement des régimes de retraite des secteurs public et parapublic : 112,9 milliards $

Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics : 91,5 milliards $

Régime des rentes du Québec : 105,9 milliards $

Régime supplémentaire de rentes pour les employés de l’industrie de la construction : 30,5 milliards $

Fonds des générations :

16 milliards $

Société de l’assurance automobile du Québec : 14,9 milliards

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail : 20,7 milliards $

Régime de retraite du personnel d’encadrement : 11,6 milliards $

Font également partie des déposants de la Caisse, les régimes de retraite de plusieurs villes (dont Québec, Laval, Sherbrooke, Longueuil, Terrebonne), de la Sûreté du Québec, de l’Université Laval, de l’École Polytechnique.