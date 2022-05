Brad Marchand s’occupe des Hurricanes

Le trio de Brad Marchand a totalisé 11 points dans une victoire de 5 à 3 qui a permis aux Bruins de créer l’égalité 2-2 dans leur série de premier tour contre les Hurricanes de la Caroline, dimanche à Boston.

Marchand a mené la charge avec deux buts et cinq points, tandis que le Québécois Patrice Bergeron a touché la cible une fois tout en se faisant complice d’un autre filet. David Pastrnak a quant à lui ajouté un but et une aide à sa fiche.

Les Bruins ont ainsi complètement renversé la vapeur dans cette série en gagnant les deux duels disputés au Massachusetts. Auparavant, les Hurricanes avaient remporté les cinq duels précédents, saison et séries éliminatoires incluses, par le pointage de 26 à 4.

Indisciplinés

Les Hurricanes ont sans contredit été coulés par leur indiscipline dans cette rencontre. Marchand a notamment inscrit le filet de la victoire lors d’une séquence à 5 contre 3, et les Bruins ont finalement touché la cible deux fois en neuf jeux de puissance.

Si les Bruins n’ont pas particulièrement été cinglants en avantage numérique, les Hurricanes ont passé 12 min 10 s à se défendre, brisant sérieusement tout élan qu’ils essayaient de se donner.

Jeremy Swayman a signé la victoire avec 23 arrêts. Brett Pesce et Jordan Staal l’ont déjoué. Par ailleurs, Antti Raanta, blessé au haut du corps après un contact avec Pastrnak lors du match numéro 2, était de retour devant la cage des Hurricanes. Il a été mis à l’épreuve 27 fois.

En bref

Ayant été atteint d’un bâton élevé au visage, Bergeron a été coupé tout près de l’œil en deuxième période. S’il a dû retraiter temporairement au vestiaire, il était de retour sur la glace en troisième.

Puisqu’il a contracté la COVID-19, Charlie McAvoy ne participait pas à cette rencontre. Josh Brown a ainsi disputé un premier match éliminatoire cette année. Il s’agit d’une lourde perte pour l’équipe de Bruce Cassidy. McAvoy jouait en moyenne pendant 25 min 15 s depuis le début du tournoi éliminatoire. Il a récolté deux aides et montrait un différentiel de 0.

La série se déplacera maintenant à Raleigh pour le cinquième match, prévu mardi.