Collision en Abitibi-Témiscamingue : une femme décède et un adolescent blessé

Une femme est décédée et deux personnes dont un adolescent ont été blessé dans une violente collision impliquant deux véhicules à Saint-Félix-de-Dalquier en Abitibi-Témiscamingue, dimanche après-midi.

Vers 13 h 30, une collision en face à face a eu lieu entre deux voitures sur la route 109 à St Felix en Abitibi Témiscamingue.

Selon les premières infos, la conductrice du premier véhicule est décédée. L'adolescent qui l'accompagnait a été transporté en centre hospitalier pour des blessures graves, mais on ne craint pas pour sa vie, a précisé Hélène St-Pierre, sergente aux communications à la Sûreté du Québec.

Le conducteur de la seconde voiture a été transporté en centre hospitalier pour des blessures graves et on ne craint pas pour sa vie non plus.

La route 109 est fermée à la circulation dans les deux sens et une voie de contournement a été érigée.

Un policier en enquête collision se rendra sur place pour faire l'analyse de la scène.