[EN DIRECT] 74e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

60 personnes portées disparues et «probablement mortes» dans le bombardement d'une école, Poutine qui promet une victoire russe et discussions difficiles au sein de l'UE en lien avec un possible embargo sur le pétrol de la Russie; voici l'ensemble des nouvelles concernant le 74e jour de guerre en Ukraine.

Voici les derniers développements, minute par minute

6h42 | «Comme en 1945, la victoire sera à nous», assure Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a assuré que «comme en 1945, la victoire sera à nous», multipliant les comparaisons entre la Seconde Guerre mondiale et le conflit en Ukraine dans ses vœux du 8 mai.

6h25 | Embargo sur le pétrole russe: poursuite de discussions difficiles au sein de l'UE

Des négociations difficiles se poursuivent dimanche entre les 27 États membres de l'UE pour lever les obstacles au projet d'embargo européen sur le pétrole russe freiné par plusieurs États membres, notamment la Hongrie.

5h27 | 60 disparus dans le bombardement d'une école dans l'est de l'Ukraine

60 personnes sont portées disparues après le bombardement samedi d'une école où elles se réfugiaient dans la région de Lougansk dans l'est de l'Ukraine, a indiqué dimanche le gouverneur régional Serguiï Gaïdaï.

00h00 | Les femmes secrètes de Poutine

Vladimir Poutine a deux filles adultes dont il ne prononce jamais les noms et une relation toujours niée avec une ancienne gymnaste qui lui aurait donné entre deux et quatre enfants. Le secret dans lequel baigne la vie privée du président est-il un reflet de sa volonté de tout contrôler ou simplement une tendance culturelle russe?