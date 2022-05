Grand Prix de Miami: comme le Super Bowl de la F1

MIAMI | Il ne manquait que la Formule 1 à Miami pour boucler la... boucle et pour ajouter encore plus de glamour à cette ville branchée du sud de la Floride.

Vous pouvez citer toutes les disciplines majeures du sport professionnel aux États-Unis : Miami est fièrement représentée par chacune. Que ce soit au baseball (Marlins), au football (Dolphins), au basketball (Heat), au hockey (Panthers) ou même au soccer (Inter Miami).

Mais la venue du grand cirque de la F1 représente la cerise sur le gâteau. Pour cette première édition du Grand Prix de Miami, qui s’est déroulée à guichets fermés aujourd'hui, on peut dire mission accomplie.

Le Super Bowl de la F1

D’autant plus que la course a attiré bon nombre de célébrités venues de différentes sphères d’activité au cours du week-end.

D’ailleurs, certaines d’entre elles sont d’avis que, dans quelques années, cet événement atteindra l’ampleur du Super Bowl, cette grand-messe annuelle du football américain.

Les terrasses et hôtels du quartier huppé de South Beach ont vibré au rythme du Grand Prix, alors que se sont succédé des soirées mondaines bien arrosées.

Avec un contrat valide jusqu’en 2031, le Grand Prix de Miami est non seulement appelé à faire connaître davantage la F1 aux États-Unis, mais encore elle attirera assurément d’autres commanditaires d’envergure, qui voient là une vitrine privilégiée pour afficher leurs produits.

« Nous vivons un engouement incroyable, a raconté l’Américain Zak Brown, directeur exécutif de l’écurie de F1 McLaren, cette semaine. Nous manquons de places et de billets pour répondre à la demande. C’est du jamais-vu. »

Un stationnement pour les clients

Son équipe a monopolisé le stationnement d’un centre commercial établi aux abords du Hard Rock Stadium, domicile de l’équipe de la NFL des Dolphins de Miami et site du Grand Prix, pour y accueillir ses clients fortunés qui, avant d’aller assister à la course, ont pu garer leur voiture à proximité du circuit.

« Notre liste d’invités, fixée à 1000 personnes, de poursuivre Brown, a été complétée en un temps record. On souhaite pouvoir augmenter notre capacité l’an prochain, car on affiche déjà complet. »

« Près de la moitié de nos partenaires dont les inscriptions sont affichées sur nos deux monoplaces, de renchérir le patron de McLaren, sont des entreprises établies aux États-Unis. La présentation du Grand Prix de Miami va sans doute inciter d’autres compagnies américaines à emboîter le pas dans les prochaines années. C’est une belle occasion d’affaires pour notre organisation et pour la F1. »

Liberty Media jubile

Propriétaire de la F1, l’entreprise américaine Liberty Media s’est donné comme principale mission de percer le marché des États-Unis de façon significative au cours des prochaines années.

Après Miami et Austin (au Texas), ce sera au tour de Las Vegas d’obtenir sa place au calendrier dès l’an prochain. Et déjà, c’est la folie furieuse si l’on en croit des propriétaires de certains établissements parmi les plus prestigieux établis dans la capitale du jeu.

C’est le cas des hôtels Wynn et Caesars Palace, pour ne nommer que ceux-là, qui ont fait savoir que les réservations avaient bondi quelques heures après la confirmation de la venue de la F1 en 2023.

Un porte-parole de cette ville du Nevada a estimé qu’environ 170 000 touristes se déplaceraient vers Las Vegas d’abord et avant pour y voir le Grand Prix.

Mais ces gens dépenseront leur argent dans les restaurants et les casinos aussi, tout en se promettant d’assister à des spectacles.

Le tracé du circuit temporaire empruntera notamment la célèbre rue principale, la Strip comme on l’appelle, et l’épreuve sera disputée en soirée.

Ainsi, pour la première fois en 40 ans, la F1 effectuera trois escales chez nos voisins du sud. Qui aurait cru, un jour, que la F1 ne pourrait plus se passer des États-Unis ?

Photo USA TODAY Sports

Que fait-on lorsqu’on organise un Grand Prix de F1 à 20 kilomètres de l’océan et qu’on souhaite à tout prix avoir des yachts aux abords de la piste ? On construit une marina artificielle. C’est du moins l’idée qui est venue à l’esprit de Tom Garfinkel, directeur associé du GP de Miami, lorsque son équipe et lui ont jeté leur dévolu sur les abords du Hard Rock Stadium pour la tenue de la course. Dix yachts en cale sèche ont donc été installés tout près des virages 4 et 6, sur un revêtement de plus de 2300 mètres carrés peint aux couleurs de la mer. La Mia Marina n’avait pas pour but unique de créer l’illusion d’une course disputée près de l’eau, à l’instar de l’épreuve de Monaco. Les bateaux ont aussi servi à accueillir des spectateurs, qui ont déboursé au minimum quelque 12 000 $ pour y prendre place durant la compétition, aujourd'hui. L’endroit regroupait également des restaurants et des bars, ainsi qu’une plage, fausse elle aussi, bien sûr.

Photo AFP

Le party de Cash App, qui se tenait à l’hôtel Faena, n’est pas la seule fête à laquelle Eugenie Bouchard a participé au cours des derniers jours à Miami. La joueuse de tennis québécoise, qui a repris l’entraînement après une intervention chirurgicale, a multiplié les publications sur ses réseaux sociaux.

Photo AFP

L’ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, a assisté à la troisième séance d’essais libres depuis le garage Mercedes, samedi.

Photo tirée d'Instagram

Pierre Gasly, pilote de l’écurie AlphaTauri, et la légende de la NBA Michael Jordan ont soupé ensemble plus tôt cette semaine. « Un souper inoubliable », a dit le Français sur ses réseaux sociaux.

Photo DPPI

Serena Williams a été aperçue dans les paddocks en compagnie de l’auteur-compositeur-interprète Pharrell Williams.

Photo AFP

La triple médaillée olympique en ski acrobatique Eileen Gu a visité le paddock de l’écurie Red Bull avant les qualifications, samedi. Gu, sensation des Jeux de Pékin, est l’une des nombreux athlètes qui sont commandités par la compagnie de boissons énergisantes.