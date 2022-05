La cueillette sauvage pour réduire la facture d’épicerie

Alors que l'inflation fait gonfler nos factures d'épicerie depuis des mois, des solutions existent pour limiter les dégâts, qu’on pense au jardin à la maison ou à la cueillette sauvage.

• À lire aussi: Les aliments sains coûtent plus cher: voici 3 trucs pour économiser sur la bouffe santé

• À lire aussi: Du bœuf québécois dans tous les Walmart d’ici

Adepte convaincue de cette dernière option, Marie-Jacques Rouleau, une résidente de Sainte-Julienne, dans Lanaudière, dit avoir pu remplacer grâce à ces visites dans la nature plusieurs aliments qu’elle achetait auparavant à l’épicerie.

Thés et tisanes, café, champignons, asperges, haricots verts, épinards, laitue, fines herbes, limonade rose, mûres, framboises, bleuets, pommes et autres figurent parmi les 16 aliments que Mme Rouleau réussit à remplacer, en tout ou en partie, par des végétaux trouvés dans la forêt et les champs.

Photo courtoisie: Marie-Jacques Rouleau

«Je remplace le basilic par plusieurs plantes sauvages super nutritives dans mes pestos maison, nous a-t-elle dit en entrevue, mentionnant l’ortie, entre autres. J’en ai toujours de bonnes quantités dans mon congélateur, je n’achète donc plus de pestos du commerce.»

Pour ce qui est des asperges et des haricots verts, elle en achète encore, mais moins. «Je les remplace par des têtes de violon qui se congèlent bien, confie-t-elle. Les pousses de tussilage cueillies au printemps tiennent aussi la place des asperges.»

«Un des impacts vraiment positifs de la cueillette sauvage pour moi est que ça change la façon de faire mon épicerie», a souligné Mme Rouleau, mentionnant que les feuilles de laurier, la muscade, la vanille, les pestos préparés, les cœurs de palmier, les câpres et le vinaigre aromatisé sont d’autres aliments qu’elle n’achète plus en épicerie.

Photo courtoisie: Marie-Jacques Rouleau

Elle en est arrivée là après avoir suivi, tous les dimanches de la première année de la pandémie, des cours sur la cueillette sauvage donnés par l’Association forestière de Lanaudière.

Avec cette formation en main et des connaissances que sa mère, aussi grande amatrice de cueillette, lui avait inculquées dans sa jeunesse, Mme Rouleau a mis en place sa propre entreprise pour faire la promotion de la cueillette sauvage.

D’ici l’été, elle compte commencer à présenter sur abonnement tous les 10 jours des capsules vidéo en ligne, portant chaque fois sur une plante ou un champignon en particulier, d’où le nom de son projet, «Une plante à la fois». Dans ses capsules vidéo, elle abordera des éléments précis à mettre en pratique, comme le repérage de la plante, l’identification, l’éthique, la cueillette et la transformation.

«Ça serait le fun que ça ait le même effet sur les gens qui suivront mes ateliers», dit-elle, en référence au fait qu’elle en est arrivée à acheter moins à l’épicerie.

Questionnée à savoir combien d’argent elle pouvait ainsi économiser, Mme Rouleau nous a indiqué qu’elle avait déjà pensé faire ce calcul, mais qu’elle avait laissé tomber. «C’est vraiment compliqué et hasardeux [étant donné qu’] il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte», a-t-elle répondu.