La fois où Vermette s’est assis sur le même banc que Gretzky

La première présence d’Antoine Vermette au Tournoi pee-wee date de presque 30 ans, mais il raconte encore avec autant de fébrilité ce moment où il est arrivé sur le banc des joueurs du Colisée de Québec, là où plusieurs grandes légendes du hockey s’assoyaient aussi pour affronter les Nordiques.

« Ce qui m’impressionnait, c’est que je me disais : “Hein ! C’est le même banc où Wayne Gretzky s’assoit !” » a raconté l’ancien de la LNH dimanche, après avoir effectué une mise au jeu protocolaire aux côtés de Simon Gagné.

« Notre entraîneur savait aussi à quel point c’était impressionnant, ajoute celui qui a participé deux fois, en 1995 et en 1996. Il nous avait dit de prendre le temps de tout observer durant l’échauffement, de trouver nos parents dans les estrades, de voir comment c’était grandiose, pour qu’on soit moins intimidés une fois le match commencé. »

Un conseil plus facile à donner qu’à mettre en pratique, reconnaît l’ex-

attaquant de Saint-Agapit, retraité de la Ligue nationale depuis maintenant quatre saisons.

Pour ses Remparts

Mais c’est tout de même quelque chose de semblable que répétera Simon Gagné aux petits Remparts — et du fait même son fils Matthew —, avant leur premier match officiel demain au Centre Vidéotron.

« Moi, mon premier Tournoi pee-wee [en 1992], je m’en souviens comme si c’était dimanche, a-t-il expliqué. Et je vais pouvoir dire à mes joueurs cette année que j’avais été tellement nerveux en première période que c’était comme si je ne l’avais pas jouée. »

« Il y avait l’autre équipe, la foule... a poursuivi Gagné. J’ai commencé à me sentir bien en troisième ! Il nous a manqué de temps et on a perdu. »

Dimanche, Gagné avait enfilé son manteau noir orné du blason des Diables rouges, l’équipe avec laquelle il a connu d’excellentes saisons à la fin des années 1990, pour se prêter à une séance d’autographes.

L’ancienne vedette des Flyers de Philadelphie fait partie du personnel d’entraîneurs des As de Québec depuis quelques saisons, en raison de la présence de son garçon.

Dès le premier jour de la saison, l’équipe s’était fixé comme objectif de représenter les Remparts au Tournoi pee-wee.

Expérience formatrice

Antoine Vermette sait un peu ce que la formation de la classe AAA vivra cette semaine. Sa deuxième présence à la compétition, il l’a effectuée dans l’uniforme des petits Harfangs, qui représentaient alors la ville de Québec.

« Évidemment, ç’avait suscité un certain intérêt et de la fierté, a-t-il pointé. Ç’a été des moments extraordinaires. L’amphithéâtre était grandiose, et on a vécu l’ambiance et la frénésie. »

Il croit que des moments comme ceux-là lui ont ensuite servi dans sa carrière de 14 saisons dans la LNH.

« On parle de la gestion du stress, du fait qu’on était impressionnés. Il y a différents moments qui façonnent ta carrière. Tu fais face à des situations inconfortables, alors de vivre des moments de pression, ça ne peut pas nuire. »

Au programme lundi

Centre Vidéotron*

10 h 30 – BB

Saint-Laurent Spartans c. Victoriaville Tigres

11 h 45 – BB

Québec Nord-Est Barons c. Cree Nations Bears

13 h – BB

Rive-Sud Express 1 c. Shawinigan Dynamos

14 h 15 – AAA

De Mortagne Noir et Or c. Oakville Rangers

15 h – BB

Rouen Dragons c. CRSA-DPR Noroits

16 h 15 – Scolaire

Pointe-Lévy Corsaires c. École de l’Odyssée Mustangs

18 h – BB

Îles-de-la-Madeleine Escouades c. Québec Nord-Est Champlain

19 h 15 – Scolaire

Cardinal-Roy Royal c. Kuper Academy

20 h 30 – AAA

Collège Français Longueuil c. Semiahoo Ravens

* Tous les matchs du jour sont disputés au Centre Vidéotron.