La liberté de valoriser la profession enseignante

À défaut de ne pouvoir dénoncer publiquement certaines situations vécues dans le milieu scolaire (voir l’article «Lever l’omerta imposée au personnel scolaire»), il est possible et nécessaire de montrer ce qui se fait de beau en éducation.

Aux quatre coins de notre province, des enseignantes et des enseignants réalisent des tâches pédagogiques stimulantes et développent des activités pertinentes et signifiantes. Ils et elles changent la donne au quotidien, raccrochent des élèves, développent des liens puissants qui favorisent l’investissement et la réussite des élèves. En voici quelques-uns:

Mme Liza-Marie Claveau — Enseignante de mathématiques et de sciences – École secondaire de Rivière-du-Loup

Mme Claveau, autant en classe que lors des activités parascolaires, allume la passion de la robotique chez les élèves de l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Celle-ci a développé un partenariat avec une entreprise locale afin d’équiper les élèves en matériel et de participer à des compétitions comme Zone 01. Afin de s’assurer de la pérennité de son club de robotique, Mme Claveau gère une microentreprise, ce qui lui permet de réaliser des achats et de recevoir des dons, par exemple.

Mme Véronique Payeur — Enseignante d’univers social au secondaire — Institut Keranna de Trois-Rivières

Dans le cadre de son cours «Éveil à l’entrepreneuriat», cette enseignante a développé avec ses élèves une coopérative qui porte le nom de La Kuisine. Ses élèves produisent des soupes et des recettes en pot, des mélanges d’épices, etc. Ils explorent tous les aspects d’une entreprise, par exemple la comptabilité, le marketing et la mise en marché. Ils participent démocratiquement au processus et à toutes les prises de décision. Pour accompagner ses élèves, Mme Payeur a acquis la certification de gestionnaire d’établissement alimentaire de la MAPAQ.

M. Érik Guimond — Enseignant d’éducation physique et à la santé — École Saint-Jean-Bosco

Dans le cadre d’un projet novateur, M. Guimond mise sur l’adéquation de l’activité physique et des mathématiques ou du français afin d’améliorer la réussite éducative ainsi que la santé et le bien-être des élèves. Ses élèves font 30 minutes d’activités physiques d’intensité élevée, puis reviennent en classe. Ce modèle permet aux élèves d’avoir une meilleure concentration dans leurs tâches, augmentant significativement leurs apprentissages. Le tout est réalisé en partenariat avec la Chaire de recherche Kino-Québec de l’Université de Sherbrooke.

Aujourd’hui, l’exposition médiatique des bons coups en éducation est lacunaire. On cherche à refondre le système actuel, mais savons-nous réellement ce qui s’y passe? J’y suis au quotidien et je suis plus qu’encouragé par les initiatives de mes collègues. Les discussions sur l’évaluation, l’éthique enseignante, les données probantes et l’accompagnement des élèves font partie de notre quotidien. Dans cette lettre, qui, je l’espère, ne restera pas sans réaction, j’ai tenté de mettre en valeur des acteurs du milieu scolaire qui font la différence. Les choses qu’ils réalisent dans leur école respective ne sont que quelques exemples de ce qui se passe dans les classes du Québec.

À mes yeux, la valorisation de la profession enseignante passe indubitablement par la valorisation de ce que nous, enseignantes et enseignants, faisons au quotidien afin de permettre à nos élèves de s’épanouir et de se développer globalement dans nos milieux scolaires. Alors, qu’attendez-vous pour en parler?

Mathieu Mercier, enseignant à l’École secondaire de Rivière-du-Loup