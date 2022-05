La manifestation du Pain et des Forêts: des femmes mobilisées «pour nos enfants»

Des milliers de mamans ont pris d’assaut les rues de la Vieille capitale dans l’espoir d’obtenir un avenir plus vert et plus équitable pour leurs enfants.

C’est sur l’heure du midi que le cortège, menée par les mouvements Ma Place au travail et Mères au front, a entamé une marche d’un peu plus d’un kilomètre sur Grande Allée.

« François Legault, dormez vous? », ont chanté les femmes, sur les airs de la comptine pour enfants Frère Jacques.

À l’occasion de la fêtes des Mères, elles « exigent que les gouvernements protègent immédiatement leurs enfants de l’augmentation des inégalités sociales [notamment liées aux places en garderie] et de la dégradation des écosystèmes ».

« On fait ça pour l’avenir de nos enfants. Il faut que les gouvernements nous écoutent et agissent en fonction des générations futures », a souligné une manifestante qui s’est rendue sur place avec ses deux enfants..

Plus d’informations à venir...