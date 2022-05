Le dimanche sacré de ma Vieille

Cette année, pas de restrictions ni de confinement, la fête des Mères sera célébrée.

En ce jour, ma Vieille se fait une joie de recevoir sa famille et quelques amis qui n’ont plus de maman. Elle ne laisse rien au hasard : décor, menu, plan de table, elle en parle des semaines à l’avance.

Ombre au tableau

Ma Vieille a fini par attraper la COVID. Qui l’eût cru ? Elle n’y croyait pas elle-même et son test rapide antigénique non plus, puisqu’il s’avérait « négatif ».

— Je l’ai pas, le test est négatif ! Ça fait deux tests que vous me passez.

On lui explique que le résultat du test peut se révéler être un faux négatif.

— Ben voyons ! C’est parce que vous le faites pas comme du monde !

Pendant qu’elle se mouche, on argumente.

Que faire avec une ado de 90 ans qui vous fait devenir chèvre ?

L’emmener passer un test PCR en laboratoire !

Et on a reçu un beau gros résultat positif. La madame était pas contente.

Depuis quelques jours, elle va mieux, alors on refait des tests antigéniques à intervalles réguliers.

Le dernier en date affichait une petite barre à peine rosée.

— Ben là, c’est négatif ! Regarde, on voit presque plus rien. Je pourrais aller à la première au Rideau vert !

— Pas sûre de ça, moi...

— Je vais appeler le docteur, il le sait.

Verdict : ce n’est pas nettement négatif. Mon ado a le taquet bas. Il ne reste que quelques jours jusqu’à dimanche. Elle ne s’endure plus et m’appelle 10 fois par jour.

— Je vais être correcte pour la fête des Mères, hein ?

— Vas-tu venir me tester ?

— Non, maman, t’es trop tannante !

Hier, ma sœur fut chargée de faire passer le test fatidique.

Bingo ! Un résultat négatif clair et net !

Eh qu’on l’a échappé belle !

Bonne fête à toutes les mamans.