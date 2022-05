Les anglos n’ont jamais digéré la loi 101

Vous souvenez-vous ce qui est arrivé le 16 novembre 1987 ?

La Ville de Montréal a annoncé que le boulevard Dorchester s’appellerait dorénavant boulevard René-Lévesque.

« RAPPROCHER ANGLOS ET FRANCOS »

Pourquoi avoir choisi de donner le nom de l’ex-premier ministre péquiste, qui venait de décéder deux semaines auparavant, au boulevard Dorchester ?

Pourquoi pas une autre artère prestigieuse ?

Pour trois raisons.

Un, parce que l’ex-premier ministre avait travaillé comme journaliste à Radio-Canada (qui trônait sur le boulevard Dorchester).

Deux, parce qu’il avait œuvré à la nationalisation de l’hydro-électricité (le siège social d’Hydro-Québec était situé sur le boulevard Dorchester).

Et trois, parce que dans les mots de la conseillère municipale Kathleen Verdon, « il est apparu comme souhaitable que la rue identifiée soit dans le sens est-ouest, afin de souligner le rapprochement entre les communautés francophones et anglophones »...

Bref, le choix était logique.

Et puis, entre vous et moi, il y avait quelque chose de symbolique à donner le nom du fondateur du PQ à un boulevard qui rendait hommage au deuxième gouverneur de la « Province of Quebec ».

Une façon d’inscrire dans le béton et l’asphalte que le Québec est une province francophone.

FIN DE NON-RECEVOIR

Or, cette décision de la Ville de Montréal a été perçue comme une véritable insulte par les anglophones de Westmount.

Résultat : la capitale de la vieille bourgeoisie anglophone a choisi de ne pas suivre la Ville de Montréal et de garder le vieux nom de Dorchester pour la portion du boulevard située à l’ouest d’Atwater.

Comme si Westmount ne faisait pas partie de Montréal ni du Québec.

Rappelons que Montréal-Est a aussi refusé de changer le nom du boulevard Dorchester, mais ce n’était pas pour des raisons politiques ou « épidermiques ».

Plus par ce qu’on pourrait appeler de la paresse bureaucratique. Et parce que ça permettait de distinguer Montréal-Est de Montréal.

PÔVRES ANGLOPHONES

Quand on regarde ce qui se passe aujourd’hui dans les communautés anglophones de Montréal, on a l’impression de jouer dans Back to the Future.

Comme si les 35 dernières années ne constituaient qu’une grosse parenthèse.

On reprend le match là où on l’avait laissé.

Pourtant, on ne peut pas dire que la loi 96 soit particulièrement sévère.

Si les cégépiens anglophones sont tous parfaitement bilingues, comme on ne cesse de nous le répéter depuis des années, quel est le problème de leur faire suivre trois cours en (ou de) français ?

Ils devraient tous passer ces cours les doigts dans le nez, non ?

Ils sont plus bilingues que les étudiants francophones, qu’on nous dit !

Eh bien non. Cette loi timide est perçue au mieux comme une provocation, au pire comme une attaque raciste visant à violer le « droit inaliénable » des allophones qui choisissent de s’établir au Québec et de se fondre dans la communauté anglophone.

Parce que vous voyez, les anglophones sont en minorité au Canada. Il faut les aider à angliciser les nouveaux arrivants, sinon leur culture et leur langue vont disparaître, les pauvres...

La réalité est que les anglophones n’ont jamais digéré la loi 101.

Et qu’il suffit d’un petit soubresaut pour que la bile leur remonte dans la gorge.