Les gaufres prêtes à manger au banc d'essai

Les gaufres font le bonheur de toute la famille ! Elles peuvent être dégustées au petit déjeuner ou même en dessert. Lorsque le temps manque pour faire des gaufres maison, plusieurs options prêtes à manger sont disponibles en épicerie. Lesquelles se démarquent ?

NOTRE ANALYSE

Une quinzaine de gaufres ont été analysées. Par portion d’une gaufre (soit entre 35 et 80 g), les produits apportent :

Entre 85 et 310 calories

et Entre 0,5 à 17 g de sucre

à Entre 90 et 460 mg de sodium

et Entre 0,5 et 3 g de fibres

et Entre 0,5 et 5 g de protéines

et Entre 3 et 16 g de lipides

et Entre 0,5 et 8 g de gras saturés

Considérant que le poids d’une gaufre est très variable, les valeurs nutritives varient considérablement. Puisque la majorité des gens vont manger 1 à 2 gaufres, nous avons maintenu le comparatif par unité. Les teneurs en sucre et en sodium ont été les critères nutritionnels principaux orientant notre sélection. La liste d’ingrédients et la teneur en gras saturés tout comme celle en fibres ont aussi été prises en considération dans l’analyse.

Les meilleurs choix

Parmi toutes les gaufres évaluées, deux d’entre elles se démarquent :

Les gaufres sans gluten chia plus de Nature’s Path Biologique

Photo courtoisie

Les gaufres style maison de Nature’s Path Biologique

Photo courtoisie

Les gaufres sans gluten chia plus n’apportent que 105 calories, 2,5 g de sucres (17 g de glucides) et 0,5 gramme de gras saturés par unité (70 g). Leur teneur en sodium est aussi modérée, soit 90 mg. Grâce à la présence de graines de chia, elles apportent des fibres. Elles sont constituées essentiellement de farine de riz brun et n’apportent aucun additif. C’est notre grande championne !

De la même marque, les gaufres style maison ont une liste d’ingrédients légèrement plus longue. Même si elles se démarquent des autres produits analysés, elles sont légèrement plus salées que le choix précédent (130 mg) et contiennent deux fois moins de fibres (0,5 g). Leur teneur en sucres et en gras saturés est toutefois aussi avantageuse que celle du choix précédent.

Photo courtoisie

Bien qu’elles se classent parmi les premières en termes de sucres (entre 1 et 3 g par portion) nous avons écarté les gaufres Eggo (original, babeurre, moelleuse et plus épaisse, plus fibres) de notre palmarès en raison de leur liste d’ingrédients (présence de shortening d’huile végétale et d’huile de palme et de plusieurs additifs alimentaires). Les quatre variétés de gaufres Eggo apportent entre 150 et 250 mg de sodium et entre 0,5 et 1,5 g de fibres. Vraiment dommage que leurs listes d’ingrédients soient si peu intéressantes, car la gaufre plus fibres, saveur originale, présente de belles valeurs nutritionnelles. Elle contient de la farine de blé entier, du son de blé, du son d’avoine et du son de riz. C’est un choix compromis !

Les moins bons choix

Parmi toutes les gaufres évaluées, deux d’entre elles se démarquent :

Les gaufres belges authentiques de Oakrun farm bakery

Photo courtoisie

Les gaufres belges à la vanille d’ Irrésistibles

Photo courtoisie

Les gaufres belges authentiques (se trouvant dans la section boulangerie) sont, avec 17 g par portion, les plus riches en sucre du banc d’essai. Ce sont aussi les plus riches en gras saturés (8 g) et cela s’explique par la présence d’huiles de palme et de coco. Elles apportent 320 mg de sodium, la moyenne étant de 214 mg.

Les gaufres belges à la vanille, avec 240 mg de sodium par portion, ne sont pas les gaufres les plus salées du banc d’essai. Cependant, elles sont riches en sucres (13 g), soit près de quatre fois plus que la moyenne. La présence d’huile de palme augmente également leur apport en gras saturés (6 g).

Les gaufres belges Compliments ont aussi perdu des points puisqu’elles sont les plus salées du banc d’essai (420 mg) tout en apportant 7 g de sucres. Les gaufres belges sans gluten Délices du marché comptent aussi parmi les plus sucrés avec 15 g de sucre par unité. Elles sont aussi salées (240 mg).

Mes astuces pour faire des gaufres un petit déjeuner sain et équilibré

Photo Adobe Stock

Remplacer la crème fouettée par 30 ml (2 cuillères à table) de yogourt grec nature 0-2 % mg et ajouter quelques amandes effilées grillées.

Garnir la gaufre de petits fruits et ajouter 5 ml (1 c. à thé) de sirop d’érable, une quantité suffisante pour conférer un bon goût sans trop hausser la teneur en sucre du petit déjeuner. Servir avec un verre de lait ou une boisson de soya enrichie.

Ajouter du fromage quark (fromage frais à 0 % de gras), 10 ml (2 c. à thé) de sirop de dattes et des noix de Grenoble.

Garnir la gaufre d’une demie-banane tranchée et napper de 15 ml (1 c. à soupe) de beurre d’arachides (allongé à l’eau et chauffé au micro-ondes pour le rendre liquide).

Ajouter 60 ml (1/4 tasse) de fromage cottage sur la gaufre et 15 ml (1 c. à soupe) de tartinade de fruits aux graines de chia.

Garnir la gaufre d’une tranche de fromage suisse allégé et d’une pomme tranchée.

Servir la gaufre avec du saumon fumé et des câpres.

Garnir la gaufre d’œufs brouillés et de tranches d’avocat.

♦ Merci à Josianne Poirier, stagiaire en technique de diététique, pour sa précieuse collaboration.

♦ Les gaufres prêtes à manger des supermarchés sont souvent trop sucrées, mais qu’en est-il des mélanges pour gaufres du commerce ? Elles seront analysées lors du prochain banc d’essai.

♦ Pour d’autres conseils en nutrition, visitez isabellehuot.com