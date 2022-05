LHJMQ: le Drakkar n’a pas le choix

BAIE-COMEAU – De retour à la maison, le Drakkar de Baie-Comeau tentera d’éviter l’élimination, lundi soir, lorsqu’il recevra la visite du Phoenix de Sherbrooke sur la glace du centre Henry-Leonard.

Tirant de l’arrière 0-2 dans cette série huitième de finale 3 de 5, les membres de l’équipage n’ont pas le choix de l’emporter s’ils souhaitent éviter le balayage et prolonger leur saison de hockey.

Victimes de défaites par des pointages de 7-0 et 4-1 lors des deux premiers duels disputés Estrie, les Nord-Côtiers ont été pas mal plus coriaces dans le match numéro 2 et veulent se comporter de la même façon.

« Les joueurs ont été beaucoup plus engagés. Ils ont fait des bonnes choses et il s’agit maintenant de les répéter à domicile. Nous sommes de retour devant nos partisans et c’est le temps d’y aller au maximum », a commenté l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Conscient de la puissante offensive adverse, le pilote du navire veut voir ses hommes continuer de s’impliquer sur le plan physique. « Ils ont de bons joueurs de l’autre côté et il faut les frapper. Il faut le faire en respectant les limites afin de rester sur la patinoire et éviter le banc des punitions. »

Limitée à un maigre but en 120 minutes de jeu, l’attaque du Drakkar devra également se mettre en marche pour renverser la vapeur. « Les joueurs ont provoqué beaucoup d’occasions dans le deuxième match, mais leur gardien a été très bon. Il faut revenir à la charge et être en mesure de capitaliser sur nos chances. »

Jean-François Grégoire ne prévoit pas apporter de changement à son alignement. Il reviendra avec les mêmes effectifs que vendredi dernier avec la présence du vétéran gardien de but Olivier Adam devant le filet.

En bref

Meilleurs pointeurs du club en saison régulière, les joueurs de 20 ans Jacob Gaucher et Benjamin Corbeil tenteront de sonner le réveil offensif après avoir été blanchis de la feuille de pointage dans les deux premières parties de la série...De l’autre côté, les piliers du Phoenix, Xavier Parent (huit points), Joshua Roy (sept points) et Julien Anctil (cinq points), ont vite pris les choses en main et seront encore les principaux canons à surveiller.