Marilyne Léonard: un premier opus

« Mes textes sont authentiques, je parle de ma vie, je vais droit au but », explique Marilyne Léonard. Avec son mixtape Vie d’ange sorti le 6 mai dernier, l’auteure-compositrice-interprète de 21 ans s’impose comme une solide artiste de la relève qui, si elle se plaît à mélanger les styles, garde le cap sur qui elle est.

Un style indie pop aux inspirations hip-hop, low-fi et soul : voilà comment Marilyne Léonard décrit son album Vie d’ange. Un opus que la jeune artiste, qui a d’abord travaillé avec Emmanuel Éthier, a partiellement réalisé, notamment pour faire vivre ses nouvelles chansons. Aidée de Marc Bell, elle a réalisé ses premières maquettes, fière de faire également partie de cette étape de création.

Ses sujets de prédilection ? Les relations (amicales, amoureuses, positives ou négatives), ses sentiments suscités dans son rapport aux autres et des thèmes plus larges comme le stress et la pression de performance qu’elle vit beaucoup de manière personnelle, en particulier lorsqu’elle se retrouve sur scène.

« J’ai commencé à écrire à 14 ans et il y a des chansons là-dessus que j’ai écrites à 18 ans, comme il y en a d’autres que j’ai composées il y a six mois, explique la jeune femme originaire de la Rive-Sud de Montréal.

J’écoute l’album et je vois mon évolution musicale et personnelle. Je vois où j’étais et où je m’en vais. Je suis fière du résultat. »

Ce mixtape (album portant diverses directions artistiques) comprend huit titres, dont Mirage, que l’artiste n’hésite pas à décrire comme sa pièce préférée. Si l’artiste éprouve un attachement particulier à cette chanson, c’est que Mirage est l’une des premières qu’elle a coréalisées ; en construisant la maquette et la forme.

Des projets

La jeune artiste (qui joue de la guitare, du clavier et qui s’affaire à la prise de son et à la programmation) a récemment pris part à l’album Aquanaute 2022 en y proposant sa version de la pièce Si. Un plaisir et une fierté pour l’auteure-compositrice-interprète qui admire la façon de se renouveler d’Ariane Moffatt.

« Voir qu’elle avait apprécié mes trucs et qu’elle voulait que je fasse partie de son album était une chance et une belle occasion, dit-elle. Je trouve cool qu’elle vienne chercher la relève et qu’elle soit capable de se requestionner en tant qu’artiste. »

Lorsqu’elle aura dévoilé le vidéoclip de la bien dansante Quand tu parles, le 16 mai prochain, celle qui a assuré la première partie du spectacle de Matt Holubowski prendra la route des festivals. Elle sera du Festival d’été de Québec et des Francos de Montréal.

Où se voit-elle dans cinq ans ? Entre de grandes salles bien remplies ici et à l’étranger et des voyages portés par la musique. Cela tombe bien, elle quittera Montréal sous peu pour faire la promotion de son album dans la Ville Lumière.

♦ Marilyne Léonard sera le 7 juillet au Festival FestiVoix de Trois-Rivières, le 16 juillet au Festival d’été de Québec et le 25 août au Festival de la Poutine de Drummondville.

Doux et festif

Photo courtoisie

C’est à la fois doux, festif, authentique, différent et sans prétention. Cet album s’écoute d’un trait, préférablement installé au soleil avec des copains. On aime la voix de Marilyne Léonard comme on aime ses mélodies entraînantes et ses textes derrière lesquels elle ne cache rien.

Vie d’ange

★★★1⁄2