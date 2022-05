Pandémie: les mères canadiennes au bout du rouleau

La pandémie continue d'avoir un impact négatif disproportionné sur la santé mentale et la carrière des mères canadiennes qui seraient pour près de la moitié d’entre elles au point de rupture.

Le sondage réalisé auprès de plus de 1 500 Canadiens, par Maru/Matchbox pour le compte de la Fondation canadienne des femmes en avril, a révélé que 48 % des mères au Canada disent atteindre le point de rupture, comparativement à 39 % des pères.

L'enquête menée en 2022 a révélé que 67 % des mères étaient préoccupées par leur santé physique, contre 55% l’an passé.

Plus d'un tiers (39 %) des mères déclarent avoir du mal à répondre aux exigences du travail, contre 28 % en 2021.

Deux mères sur cinq (37 %) ont mis leur carrière en veilleuse pour gérer les responsabilités domestiques et de soins.

Près de la moitié (47) % trouvent épuisant d'essayer de concilier travail et responsabilités parentales.

La grande majorité des mères (96 %) conviennent que les mères et les soignantes ont été considérablement touchées par la pandémie et ont besoin de plus de soutien.

La charge mentale et les inégalités au sein des couples se seraient aussi accentuées. Plus de mères que de pères disent avoir dû mettre leur carrière en veilleuse pour gérer leurs responsabilités familiales/parentales (37 % contre 19 %).

Les femmes sont les plus enclines que les hommes à gérer les horaires et les activités de l'enfant ou des enfants (68 % contre 23 %) ainsi qu'à soutenir l'éducation de l'enfant ou des enfants (58 % contre 23 %).

Plus de la moitié des femmes (57%) prennent des dispositions lorsque les écoles sont fermées alors que moins d’un quart des hommes le font (22 %).

Dans l’ensemble, les mères sont plus anxieuses (41 % contre 34 %), tristes (24 % contre 14 %) et contrariées (22 % contre 14 %) que les pères.

Une autre étude montre que les niveaux de dépression et d'anxiété chez les mères ont presque doublé entre 2019 et 2020 : 35 % des mères ont signalé des symptômes de dépression en 2020, contre 19 % pendant la période prépandémique.