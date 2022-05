Remparts de Québec: William Rousseau sera devant le filet

Patrick Roy avait prévenu qu’il n’hésiterait pas à utiliser ses deux gardiens en séries. Ça n’aura finalement pris que deux matchs avant qu’on voie le premier changement devant le filet alors que c’est William Rousseau qui obtiendra le départ ce soir à Saguenay.

Peu testé lors des deux premiers matchs, Fabio Iacobo a maintenu une moyenne de 2,00 et un pourcentage d’arrêts de 0,862.

Roy a toutefois refusé de dire qu’il s’agissait d’un désaveu envers son vétéran de 20 ans, hier.

«Je le vois comme un comité et les deux vont devoir jouer, a-t-il expliqué. On voulait faire jouer Fabio lors des deux premiers matchs pour voir comment il se débrouillerait. Demain [ce soir], on va y aller avec Will pour qu’il ait son baptême des séries sur la route. Ça va être un bon test pour lui et on va voir comment ça va aller pour la suite.»

Même s’il s’agira de son premier match en carrière en séries dans la LHJMQ et que son équipe aura la chance de balayer les Sags, Rousseau assure qu’il ne l’approchera pas différemment.

«Pour moi, c’est un match comme les autres. J’ai vraiment hâte de jouer mon premier match en séries dans la ligue, mais mon jeu ne va pas changer. Je vais faire comme j’ai fait toute l’année.»

Même s’il a regardé les deux premiers affrontements du banc, Rousseau n’a pas caché qu’il se préparait tout de même comme s’il allait jouer.

«Patrick m’avait parlé au début des séries et il m’avait dit de rester prêt tout le temps. C’est ce que j’avais fait aussi l’an dernier en séries. Cette année, c’est une autre histoire. J’essaie de toujours rester prêt, de faire de la visualisation et me préparer comme si j’étais dans le filet. J’essayais aussi de porter plus attention sur le banc à suivre la rondelle un peu plus et être plus dedans.»

Frais et dispos

Pour Patrick Roy, il s’agit aussi d’une stratégie permettant à ses deux gardiens de voir de l’action et de demeurer impliqués dans les séries.

«Tu ne veux pas qu’un gars soit inactif sur une longue période et qu’un moment donné tu arrives et tu lui dis : ‘’il faut que tu m’en tires une grosse’’ ! On a préconisé un concept d’équipe et je pense qu’il faut continuer de même. C’est long, les séries et c’est intense. Si on peut gérer intelligemment le temps de glace, tout le monde va être frais et dispo à chaque match.»