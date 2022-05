Séparées depuis 80 ans : des retrouvailles mère-fille touchantes

Une femme de 98 ans a reçu le plus beau des cadeaux pour la fête des Mères : des retrouvailles avec sa fille qu’elle n’avait pas vue depuis 80 ans.

• À lire aussi: La manifestation du Pain et des Forêts: des femmes mobilisées «pour nos enfants»

• À lire aussi: Une fête des Mères difficile pour la communauté ukrainienne

En tant que jeune fille juive, Gerda Cole a échappé à la persécution dans sa Vienne natale, en Autriche, en 1939, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale alors que ses parents l’ont envoyée dans un transport pour enfants en Angleterre.

Trois ans plus tard, en 1942, alors qu’elle était âgée de 18 ans, Gerda Cole a mis au monde une fille, Sonya Grist. Étant donné sa situation économique, le comité des réfugiés d’Angleterre lui a suggéré de mettre l’enfant en adoption. Après l’adoption, on lui aurait dit de plus contacter sa fille.

La mère et sa fille ont donc été séparées depuis les 80 dernières années.

C’est dans les caresses et la joie que les deux femmes se sont réunies samedi tout juste avant la fête des Mères. Selon CTV News, qui était présent lors de cette touchante réunion, la femme de 98 ans répétait «80 ans» après avoir poussé un cri de joie.

«N’insiste pas sur mon âge», a rétorqué avec amusement Sonya Grist.

«Merci à tous d’être venu pour partager cette expérience merveilleuse avec moi. Je suis tellement heureuse de pouvoir dire “ma fille”. Ça signifie beaucoup pour moi d’être capable de vivre ces moments», a mentionné Mme Cole.

Petit Fils à la rescousse

Ces retrouvailles ont été possibles, en partie grâce à Stephen Grist, le fils de Sonya Grist, qui a aidé sa mère à retracer Gerda Cole. Ce dernier, ayant découvert qu’elle habitait dans une maison de soins longue durée à Toronto, a décidé de la contacter.

«Je m’attendais à trouver un certificat de décès. Finalement, j’ai retrouvé le beau-fils de Gerda et il m’a dit qu’elle était vivante et habitait au Canada. C’était un choc. Ça a tout changé», a expliqué Stephen Grist.

La première chose que sa mère a dite lorsqu’elle a appris la nouvelle, a-t-il indiqué, c’est : «Je veux prendre l’avion pour aller au Canada faire un câlin à ma mère.» La pandémie ayant décidé autrement, les deux femmes ont alors commencé à correspondre par courriel.

La mère et sa fille ont ainsi passé le restant de la journée à parler et danser pour célébrer ces retrouvailles.