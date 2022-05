Tuer des généraux russes par «empreintes vocales»

Le New York Times révélait mercredi que les États-Unis avaient aidé l’Ukraine à tuer des généraux russes. Interrogé à ce sujet, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que les Américains « ne fournissent pas de renseignements sur l'emplacement des hauts responsables militaires sur le champ de bataille, ni ne participent aux décisions de ciblage de l'armée ukrainienne.»

Il ajoutait que l’Ukraine intégrait les informations obtenues des Américains aux siennes « pour prendre ses propres décisions et ses propres mesures ». C’était plus une confirmation de collaboration qu’un démenti.

À l’écoute de toute la planète

Les Ukrainiens obtiennent, c’est certain, des renseignements opérationnels du réseau d’espionnage électronique « Five Eyes » des 5 pays anglo-saxons (États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande) qui surveille les réseaux de télécommunications de la planète entière.

Le Centre de la sécurité des télécommunications du Canada (CSTC), l’organe d’espionnage électronique d’Ottawa fait partie de « Five Eyes », parfois aussi connu par le nom de code « ÉCHELON».

« Five Eyes » a les moyens non seulement d’intercepter les communications orales, mais aussi d’identifier les intervenants par la technologie d’«empreinte vocale » développée à Montréal.

Le CRIM et ÉCHELON

Le Parlement européen a publié au tournant des années 2000 un rapport dans lequel on apprenait que la technologie de l’« empreinte vocale » avait été développée par le Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM). Elle permet d’identifier la voix d’un interlocuteur parmi les milliards de conversations qui circulent sur les réseaux de télécommunications mondiaux.

«Five Eyes» possède dans ses banques de données les empreintes vocales d’un très grand nombre de « sujets d’intérêt» - des généraux russes par exemple - et peut donc écouter leurs conversations et les localiser.

Les Américains n’ont peut-être pas participé directement au ciblage des généraux russes tués par des frappes ukrainiennes, mais ils ont sans doute fourni aux Ukrainiens les logiciels nécessaires pour les identifier et les localiser.