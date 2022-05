Ukraine : 35 000 $ récoltés par le Bloc Québécois avec la Croix rouge

Plus de 35 000 $ ont été amassés par la Croix rouge et le Bloc Québécois dans une campagne de soutien au peuple ukrainien victime de l’invasion de Poutine depuis plus de trois mois.

«À ce jour, ce sont plus de 35 000 $ qui ont été amassés par la campagne de solidarité du Bloc Québécois pour l’Ukraine et dont le gouvernement canadien s’est engagé à doubler le montant recueilli», s’est félicité le Bloc Québécois via communiqué dimanche.

«Il y a plus de 70 jours maintenant, que sévit cette guerre innommable menée par le dictateur Poutine sur le territoire ukrainien, soumettant sa population aux pires horreurs, a souligné le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet. Dans cette crise, les Ukrainiennes et Ukrainiens peuvent compter sur le soutien inconditionnel du Québec, des Québécoises et des Québécois dans la lutte menée pour protéger leur liberté. Nous sommes à leurs côtés et nous poursuivons les efforts afin qu’ils puissent recevoir l’aide nécessaire».