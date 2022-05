Cinq nouvelles marques de voitures électriques débarquent sur le marché canadien

Le marché canadien accueillera cinq entreprises qui offriront uniquement des véhicules électriques : Imperium, VinFast, Lucid, Rivian et Fisker. Qui sont-ils et à quel public s’adressent-ils?

Imperium

Imperium Motor Company est une société chinoise. Elle fait affaire avec l’entreprise Skywell et compte proposer une gamme de plusieurs modèles sur nos routes, dont le premier sera l’Imperium ET5.

L’Imperium ET5 2023 devrait débarquer sur le marché canadien au cours des prochains mois. Son format s’apparente à celui d’un Ford Escape ou d’un Honda CR-V. Avec sa batterie de 55 kWh, il promet de parcourir 300 kilomètres en une charge, ou environ 400 kilomètres avec la batterie optionnelle de 72 kWh.

La version de base affiche un prix de 37 995 $, alors que la mouture Premium est commercialisée à 44 995 $. Les subventions offertes par les gouvernements provincial et fédéral seront bien sûr applicables.

VinFast

VinFast est une jeune marque vietnamienne faisant partie du gigantesque conglomérat VinGroup. Elle proposera une gamme de véhicules complètement électriques, d’abord avec deux VUS.

Le VF 8 offre une autonomie se situant entre 450 et 510 kilomètres selon la norme WLTP, et ce, grâce à ses batteries de 82 et 87 kWh. Il sera disponible à l’automne 2022 au Canada à un prix de 51 250 $ et il sera admissible au rabais provincial de 7 000 $.

Le VinFast VF 9, un grand VUS à trois rangées plus spacieux et luxueux, coûtera quant à lui 69 750 $. Par conséquent, aucune subvention ne s’applique. L’autonomie variera de 485 à 680 kilomètres, toujours selon la méthode WLTP. Trois autres utilitaires de format plus compact (VF 5, VF 6 et VF 7) arriveront plus tard.

VinFast Canada entend implanter d’ici la fin de 2023 pas moins de 38 boutiques à travers la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec où débuteront ses activités.

Lucid

Lucid Motors est une compagnie qui a été fondée en 2007 en Californie. Elle fournissait initialement des batteries, moteurs et systèmes d’alimentations pour d’autres manufacturiers.

Son premier véhicule, la Lucid Air, est commercialisé sous plusieurs déclinaisons : Pure, Touring, Grand Touring et Dream Edition. Les prix se situent entre 105 000 $ et 229 000 $. Même s’il s’agit d’une voiture de performance dont l’autonomie varie entre 653 et 836 kilomètres.

Après l’arrivée de cette berline de luxe, l’entreprise compte proposer un véhicule utilitaire - toujours électrique - qui portera le nom Gravity. Peu de détails à son sujet pour le moment.

Rivian

En plus de Lucid, Rivian est une autre marque américaine qui intègrera le marché automobile dans les prochains mois. Rivian compte miser sur son aura d’aventure en proposant une camionnette et un VUS, appelés respectivement R1T et R1S.

Le R1T possède une boîte de 54 pouces avec une charge utile de 1 760 lb. Sa batterie de 135 kWh lui confère une autonomie de 505 kilomètres et la capacité de remorquage s’élève à 11 000 lb. La version Explore coûte 90 000 $, alors que la mouture Adventure affiche un prix de 97 250 $. Il faut débourser un supplément de 14 000 $ pour avoir accès à une autonomie supérieure de 640 kilomètres.

Un peu comme Tesla l’a fait, Rivian compte également développer un réseau de bornes de recharge à travers le continent, en tentant notamment de s’établir dans des endroits plus reculés, notamment dans les parcs nationaux.

Fisker

L’entrepreneur Henrik Fisker n’en est pas à sa première aventure dans le créneau des voitures électriques. Cet ancien de chez Tesla a lancé la Fisker Karma dès 2011, une grande berline de luxe hybride rechargeable dont la commercialisation n’aura pas duré longtemps.

Aujourd’hui, Fisker retente sa chance avec un VUS dénommé Ocean. Cet utilitaire possède une batterie de 80 kWh, pour une autonomie qui dépassera les 400 kilomètres. Un toit solaire SolarSky permettra d’ailleurs de recharger la batterie. Au moment d’écrire ces lignes, les prix demeurent inconnus et la production doit s’amorcer le 17 novembre 2022.