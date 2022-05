Décès de la comédienne Gisèle Dufour

La comédienne Gisèle Dufour n’est plus.

Mme Dufour, qui à une certaine époque était de tous les téléromans, s'est éteinte le vendredi 6 mai à l’âge de 91 ans à la Maison St-Raphaël, située dans l’arrondissement d’Outremont à Montréal.

Elle est décédée d’un lymphome non hodgkinien de type B à la moelle osseuse qui créait une anémie sévère. La comédienne connue pour ses rôles de Gaétane Damphousse dans «Paradis terrestre» et de Gaby dans «Rue de l’anse» avait entre autres été hospitalisée en décembre dernier pour traiter son anémie, mais c’est à partir du mois de février que son état de santé s’est dégradé, a fait savoir son fils unique, Michel Dufour, lundi, à l’Agence QMI, soulignant qu’elle avait une santé fragile depuis les cinq dernières années.

Au fil de sa carrière, la comédienne a joué dans une quinzaine de téléromans, dont une dizaine entre 1960 et 1990. Elle a entre autres incarné Gilberte Doyon dans «Filles d'Ève» où elle a partagé l'écran avec Andrée Lachapelle et Monique Lepage, Laura Dumas dans «Rue des pignons», Irène Lemay dans «La Petite Patrie» et Jeanne de Montmorency dans «Faut le faire». Mais c’est son interprétation de la très distinguée Marie-Hélène Pinson dans «Les Moineau et les Pinson», téléroman diffusé de 1982 à 1985 à TVA, qui l’a fait connaitre.

Gisèle Dufour a aussi campé, au théâtre, les rôles de Betty et de Lucy dans «L’opéra de quat’sous» en 1961 et 1962, ainsi que de Pierrette dans la pièce «8 femmes», de 1963 à 1964.