Engrais: les producteurs de grain demandent de l'aide du fédéral

La guerre en Ukraine a des répercussions importantes sur la période des semences pour les agriculteurs chez nous. Les producteurs de grains du Québec demandent au gouvernement fédéral d’agir.

La flambée du prix des engrais et des fertilisants préoccupe grandement. L’accès à ces produits, essentiels pour la période des semences, est difficile.

La hausse des tarifs douaniers imposés aux engrais provenant de la Russie fait très mal. La taxe de 35 % imposée a un impact direct.

Les producteurs comprennent les mesures de représailles prises dans la cadre du conflit, ils souhaitent, cependant, de l’aide des paliers de gouvernement.

«C’est très urgent qu’on ait un signal le plus tôt possible par rapport au soutien que les gouvernements vont accorder pour l’enjeu d’accès aux intrants, mais aussi l’enjeu du prix des intrants, plus particulièrement celui des engrais», explique le directeur général des Producteurs de grains du Québec, Benoit Legault.

Une forte de baisse des marges de profit pour les producteurs est à prévoir cette année en raison de la hausse des coûts de production.

«Les producteurs agricoles sont très préoccupés. Je vous dirais même très émotifs», ajoute M. Legault