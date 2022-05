Hockey féminin : un premier contrat de 80 000 $US

L’attaquante Mikyla Grant-Mentis est devenue la première joueuse de hockey à signer un contrat d’une valeur de 80 000 $US dans la Premier Hockey Federation (PHF).

La Canadienne de 23 ans a obtenu ce contrat d’un an avec les Beauts de Buffalo. Le club en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux, lundi. L’entente comprend également un boni de 10%, ce qui est le maximum permis par la PHF.

Grant-Mentis est ainsi la première athlète à bénéficier de la décision du circuit d’augmenter considérablement son plafond salarial. Celui-ci est passé à 750 000 $US par formation, alors qu’il était de 300 000 $US l’an dernier.

Évoluant pour le Six de Toronto en 2021, la native de Brampton a inscrit 13 buts et fourni 17 mentions d’aide pour 30 points en 19 rencontres. Elle a ainsi conclu la saison au deuxième échelon du classement des meilleures pointeuses de la PHF. Elle avait par ailleurs remporté les titres de joueuse par excellence et de recrue de l’année en 2020-2021.

Avant de faire le saut dans le hockey professionnel, Grant-Mentis avait dominé dans la NCAA. Elle a amassé 117 points en 137 rencontres dans l’uniforme du Merrimack College. Il s’agit du record de cette équipe.

La PHF est, pour le moment, l’unique circuit professionnel de hockey féminin en Amérique du Nord. Elle a récemment annoncé que la ligue passera de six à huit équipes en vue de la campagne 2022-2023. Une formation sera implantée à Montréal, tandis qu’une autre verra le jour aux États-Unis, dans un marché qui n’a pas encore été divulgué.