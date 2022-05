La candidate qui succédera à Pierre Arcand opposée aux sujets nationalistes «qui divisent»

La candidate libérale qui succédera à Pierre Arcand dans Mont-Royal n’a pas tardé à sauter dans la mêlée: Michelle Setlakwe a dénoncé d’entrée de jeu l’interdiction de signes religieux et la réforme de la loi 101 initiées par le gouvernement Legault.

• À lire aussi: Pierre Arcand se retire après 15 années chez les libéraux

Dominique Anglade a présenté Mme Setlakwe lundi matin, vingt-quatre heures après l’annonce du départ de Pierre Arcand, un des piliers du Parti libéral du Québec, élu dans Mont-Royal depuis 2007.

Avocate de formation ayant travaillé chez Norton Rose, Michelle Setlakwe sera donc candidate dans ce château-fort libéral pour les élections de l’automne prochain.

Dans son allocution d’ouverture, la nouvelle candidate a clairement fait comprendre que les politiques du gouvernement Legault ont motivé son saut en politique.

«À mon sens, les sujets à saveur nationaliste, identitaire, qui nous divisent, ne devraient pas occuper autant de place dans le débat public», a-t-elle lancé.

Selon la candidate, l’énergie des élus serait mieux utilisée pour «créer de la richesse partout au Québec, tout en protégeant l’environnement». «Cela nous permettra de bonifier et moderniser nos infrastructures et programmes afin de pouvoir être mieux préparés à faire face à ce que l’avenir nous réserve», dit-elle.

Michelle Setlakwe estime que la Loi sur la laïcité de l’État et la réforme en cours de la loi 101 «vont trop loin, briment les libertés individuelles de certaines communautés, de certains de nos concitoyens». Elle dénonce également l’usage de la clause dérogatoire dans les deux cas.

Écoutez l’éditorial de Philippe-Vincent Foisy , tous les jours 6 h 30 et 7 h 30, en direct à QUB radio :

Quotas

Dans la révision de la loi 101, Mme Setlakwe déplore notamment « les quotas » imposés aux cégeps anglophones, qui limiteront le nombre total d’élèves admis.

Elle-même parfaitement bilingue, la candidate estime que les jeunes Québécois bénéficieraient d’apprendre plusieurs langues.

«De descendance arménienne et canadienne-française», dixit le communiqué de presse, Michelle Setlakwe a fait son primaire en anglais, avant de poursuivre son secondaire et ses études supérieures en français.

Malgré tout, pressée de questions, Mme Setlakwe reconnaît que le français recule au Québec. «La langue française, elle doit être protégée, je l’ai mentionné dans mon allocution. Oui, il y a un recul, effectivement. Il faut protéger le français. Le français, on le reconnaît tous, qu’il doit être protégé et qu’il est à risque», dit-elle, tout en plaidant pour un «équilibre».

Native de Thedford-Mines, Michelle Setlakwe vit à Mont-Royal depuis une trentaine d’années. Elle est la conjointe de Michael Fortier, ex-ministre conservateur sous Stephen Harper et actuel dirigeant de la Banque Royale du Canada.