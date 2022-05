L’acide hyaluronique: l'ingrédient clé qui révolutionnera votre routine beauté!

Des produits capillaires au maquillage en passant par les soins pour la peau, l’acide hyaluronique est un ingrédient prisé qui possède de multiples bienfaits. En l’intégrant aux différentes étapes de votre routine beauté, vous pourrez profiter de sa puissance anti-âge et de ses nombreux bienfaits.

Reconnu pour ses propriétés hydratantes et repulpantes, l’acide hyaluronique est un ingrédient largement recommandé par les dermatologues qui a la cote dans les soins anti-âge.

Actif phare au cœur de trois innovations signées L’Oréal Paris, l’acide hyaluronique pur permettra de révolutionner vos rituels beauté!

Un ingrédient recommandé par les dermatologues

«L’acide hyaluronique est une substance que notre corps produit naturellement. Cette puissante molécule a le pouvoir d'absorber jusqu’à 1 000 fois son poids en eau, ce qui en fait un excellent hydratant», explique Geneviève Thérien, dermatologue.

Avec l’âge, la quantité d'acide hyaluronique présente dans notre corps diminue, entraînant un manque de fermeté et une sécheresse accrue de la peau — c’est pourquoi il est nécessaire d’aller chercher une dose supplémentaire dans nos produits beauté. D’abord largement utilisé dans les soins pour la peau, on retrouve désormais l’acide hyaluronique dans les produits pour les cheveux ainsi que dans le maquillage.

«Il s’agit d’un ingrédient très intéressant parce qu’il permet de bien hydrater la peau, la rendant plus souple et rebondie, tout en lissant les ridules. L’acide hyaluronique a également le pouvoir d’hydrater les cheveux secs et le cuir chevelu. Dans le maquillage, il permet d’améliorer la tenue et l’apparence», précise la dermatologue.

Hydratez vos cheveux en profondeur

Vous avez les cheveux ternes et déshydratés? Adoptez la nouvelle gamme Hyaluron Plump de L’Oréal Paris et dévoilez une magnifique chevelure repulpée!

Infusés d’acide hyaluronique, ces trois soins innovateurs apporteront hydratation, galbe et brillance à vos cheveux en un temps record.

La routine

Étape 1: pour nettoyer et réhydrater vos cheveux, appliquez le Shampoing Hyaluron Plump à l'acide hyaluronique sur vos mèches mouillées en prenant soin de bien masser le cuir chevelu et rincez.

Étape 2: appliquez le Revitalisant Hyaluron Plump à l'acide hyaluronique sur la pointe de vos cheveux, laissez agir une minute et rincez. Ce soin permettra de démêler les cheveux et de retenir l’humidité.

Étape 3: vaporisez le Sérum Hyaluron Plump avec 2% d’acide hyaluronique sur vos cheveux secs ou mouillés pour augmenter la fibre capillaire et l’hydrater en profondeur.

Les bienfaits pour les cheveux Une hydratation profonde: les cheveux sont hydratés pendant 72 heures. Une chevelure volumineuse: le diamètre de la fibre capillaire augmente de 9 % à chaque utilisation du sérum. Un coup d’éclat: les cheveux sont plus brillants et revitalisés, sans effet de lourdeur.

Repulpez et lissez votre visage grâce aux sérums Revitalift

Convenant à tous les types de peaux, même les plus sensibles, les sérums Revitalift de L'Oréal Paris à base d’acide hyaluronique gagnent en popularité en raison de leur formule légère et concentrée. Composés de molécules plus petites, ces soins permettent d'offrir une forte concentration d’ingrédients actifs et ainsi de dévoiler une peau visiblement repulpée, lissée et hydratée.

Selon la taille de la molécule, l’acide hyaluronique procurera des effets différents. «Les plus grosses molécules hydrateront la peau en surface tandis que les plus petites pénètreront l’épiderme afin de l’hydrater en profondeur et stimuler la production naturelle d’acide hyaluronique», explique la dermatologue Geneviève Thérien.

La routine

Étape 1: appliquez quelques gouttes du Sérum Revitalift pour le visage, formulé avec 1,5 % d'acide hyaluronique pur matin et soir sur le visage et le cou pour une peau hydratée, lissée et repulpée.

Étape 2: massez délicatement le Sérum Revitalift pour le contour de l'œil formulé avec 2,5 % d’acide hyaluronique et caféine en effectuant des petits cercles, du coin de l’œil jusqu’à la tempe, pour illuminer le regard, lisser les pattes d'oie et réduire l'apparence des cernes et des poches.

Étape 3: complétez votre routine de soins avec une crème hydratante de jour ou de nuit de la gamme Revitalift.

Des résultats visibles Le sérum visage est reconnu Santé de la peau par l'Association canadienne de dermatologie. Après 6 semaines d'utilisation du sérum visage, l’apparence des rides est réduite de 47%. Après 2 semaines d'utilisation du sérum yeux, le contour de l'oeil paraît 5 ans plus jeune.

Affichez un teint radieux et tonifié

Saviez-vous que l’acide hyaluronique se démarque également au rayon du maquillage? «L’ajout de cet actif puissant permet d’hydrater la peau et ainsi d'améliorer la tenue et l’apparence du maquillage afin qu’il soit plus lisse», précise Geneviève Thérien, dermatologue.

En quête d’un teint éclatant et naturel? Intégrez un sérum teinté infusé d’acide hyaluronique à 1% à votre routine beauté. Ce produit innovateur vous offrira l’effet couvrant d’un fond de teint et les bienfaits d’un sérum!

La routine

Une fois la routine de soins complétée, vous pouvez maintenant débuter l'étape du maquillage. Appliquez quelques gouttes du Sérum teinté True Match Nude à l’acide hyaluronique directement sur votre visage et estompez avec les doigts en allant du centre vers l’extérieur pour afficher une peau plus tonifiée en trois semaines seulement. La promesse: votre peau semblera visiblement plus tonifiée en 3 semaines seulement.

Un produit innovateur Le premier sérum teinté de L'Oréal Paris avec de l’acide hyaluronique à 1 % 9 nuances naturelles et radieuses Une formule validée par les dermatologues

De la peau aux cheveux, misez sur les pouvoirs de l’acide hyaluronique dans votre routine beauté! Découvrez tous les produits sur le site Web de L’Oréal Paris, dans les pharmacies Brunet, Jean Coutu, Pharmaprix et Uniprix ainsi que chez Walmart et Costco.