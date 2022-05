Hausse du prix du carburant: les camionneurs en vrac disent travailler à perte

Les camionneurs qui alimentent les chantiers du ministère des Transports en gravier et en sable en ont assez. Ils manifestent partout au Québec, lundi, pour réclamer qu’on leur rembourse une part plus importante de leurs dépenses en carburant.

Depuis janvier, le litre de carburant diesel est passé d’une moyenne de 1,45 $ à 2,33 $.

Pour un camionneur artisan, qui est un travailleur autonome, ça représente de grosses dépenses supplémentaires.

« Les camionneurs artisans perdaient jusqu’à 60 cents du litre au mois de mars. Lorsqu’on met 300 ou 400 litres par jour, imaginez le manque à gagner », explique Gaétan Légaré, directeur général de l'Association nationale des camionneurs artisans (ANCAI).

L’ANCAI compte 5200 membres. À partir du 13 mai, l’association ne forcera plus ses camionneurs à donner un service, malgré les obligations dans leurs contrats. Elle ne réclamera plus de pénalités non plus.

« C’est le ministère des Transports qui fixe le tarif. Le ministère a une méthode de compensation de carburant qui est complètement inacceptable et qui n’est plus d’actualité. [...] C’est la même formule depuis près de 20 ans », ajoute-t-il.

150 $ par jour

Le taux horaire d’un camionneur artisan est calculé par le ministère des Transports, qui prend en compte une foule de facteurs, dont le prix du carburant.

En janvier, l’ANCAI a obtenu 8 $ de plus de l’heure pour ses membres. Les 5200 camionneurs artisans de l’association ont aussi obtenu, en mai, une compensation additionnelle de 10 % du prix du carburant.

« Sauf que c’est 30 % de compensation qui serait plus représentatif de ce ça nous coûte », explique Carl Lafond, un camionneur qui fait du transport régional en Abitibi-Témiscamingue.

Comme de nombreux autres, il est devant les bureaux régionaux du ministère des Transports, aujourd’hui, pour faire connaître son point de vue.

« Je perds facilement 150 $ par jour et je suis tanné de subventionner le MTQ », lance-t-il au téléphone depuis le centre de services du MTQ à Val d’Or.

Carl Lafond est loin d’être seul dans sa situation, car depuis l’explosion du prix du carburant diesel, « tout le monde roule à perte », assure Gaétan Légaré, de l’ANCAI.

« On finance le ministère des Transports. Les gens sont à bout de souffle. Ils ne sont plus capables. Si on continue à travailler, on va perdre des camions. Nous sommes aussi bien de rester chez nous et attendre que la crise passe », dit-il.

Partout au Québec

Les camionneurs en vrac organisent donc lundi des manifestations devant les bureaux de circonscription des députés et des centres de services du ministère des Transports du Québec pour réclamer un ajustement des tarifs du MTQ.

L’ANCAI qui n’exclut pas d’autres actions de rue au cours des prochains jours.

Les actions de lundi arrivent moins d’une semaine après la sortie des transporteurs scolaires, aux prises avec la même hausse du prix du carburant diesel.

La Fédération des transporteurs par autobus négocie actuellement avec le ministère de l’Éducation, car les contrats de transports scolaires sont habituellement d’une durée de cinq ans.

La fédération demande à Québec de rétablir une compensation qui permettait d’éponger une partie de la facture.