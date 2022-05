Les CPE n’ont rien à envier aux maternelles 4 ans, dit Lacombe

Le ministre Mathieu Lacombe estime que les CPE n’ont «rien à envier aux classes de maternelle 4 ans», pourtant un engagement phare du gouvernement Legault.

Une toute première étude comparant les deux formules conclut que la qualité des services éducatifs en maternelle 4 ans n’est pas plus élevée que dans les CPE. Chargée de cours et étudiante au doctorat à l’UQAM, Maude Roy-Vallières présentera cette semaine sa recherche au congrès de l’Acfas.

Des résultats qui ne surprennent pas le ministre de la Famille. «Je suis très très fier de ça, mais on le savait très bien que le niveau de qualité dans les CPE était très élevé et qu’on n'avait rien à envier aux classes de maternelle 4 ans, qui sont complémentaires, à ce que nous on offre», a-t-il affirmé lundi.

Un discours qui tranche avec celui de son chef. En début de mandat, lorsqu'il défendait l'augmentation du coût des classes de maternelle 4 ans, François Legault prédisait que le préscolaire offrirait un meilleur service que les CPE et les garderies. « Vous avez le choix entre une garderie avec deux tiers d’employés qui sont des techniciens de garde, ou une maternelle 4 ans, des enseignants avec toute l’équipe de spécialistes de l’école primaire », disait-il en 2019.

Mathieu Lacombe souligne tout de même que les classes de préscolaire ont permis de rejoindre des enfants qui ne fréquentaient auparavant aucun service de garde. Si les trois quarts des bambins admis cette année en maternelle 4 ans proviennent du réseau de la petite enfance, 26% étaient «hors réseaux, a révélé récemment son collègue de l’Éducation Jean-François Roberge.

«Parfois il y a un transfert et là, on le constate, les services sont de bonne qualité dans les deux cas», a insisté lundi le ministre de la Famille, en marge d’une annonce pour offrir davantage de places en garderies avec des horaires atypiques.

Dans le cadre d’un projet pilote, Québec autorisera les services de garde qui ouvrirons le soir, la nuit et les fins de semaine à être plus flexibles sur les ratios éducatrices-enfants. Plus encore, des primes de 4% seront offertes aux employés qui accepteront de travailler durant ces heures atypiques.