Les finalistes au trophée Norris connus

Les défenseurs Victor Hedman, Cale Makar et Roman Josi sont les trois finalistes au trophée Norris cette année, a révélé la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Sans trop de surprise, les candidats se retrouvent dans la course à l’obtention du prix récompensant l’arrière par excellence dans le circuit Bettman; l’identité du gagnant sera dévoilée ultérieurement pendant les séries de la Coupe Stanley.

Finaliste pour la sixième année de suite, Hedman sera en quête d’un deuxième Norris en carrière, ayant eu le dernier mot en 2017-2018. Le vétéran du Lightning de Tampa Bay a totalisé 85 points, dont 20 buts, en 82 matchs pour aider les siens à remporter 51 victoires pendant le calendrier régulier. Le numéro 77 a dépassé le total des 2000 minutes jouées, obtenant un temps de jeu de 25 min 05 s en moyenne par rencontre.

De son côté, Josi a récolté 96 points, dont 23 filets, en 80 sorties avec les Predators de Nashville, qui se sont qualifiés de justesse en séries. De plus, il a décoché 281 tirs, soit 41 de plus que n’importe lequel autre défenseur de la ligue. Ayant établi des sommets personnels pour les buts, les aides et les points, il avait gagné le Norris en 2019-2020.

Enfin, Makar a dominé les arrières de la LNH avec 28 buts et a pris le cinquième rang de tout le circuit avec un différentiel de +48. Le porte-couleurs de l’Avalanche du Colorado a permis à son club d’accumuler 119 points et pourrait devenir le premier récipiendaire du Norris dans l’histoire de la concession autrefois située à Québec.